В Беларуси продают дворец Радзивиллов всего за 90 рублей

Двухэтажная усадьба — самый ценный памятник архитектуры в райцентре.

Дворец Радзивиллов в Дятлово (Гродненская область) снова подешевел, теперь его можно купить за 90 рублей (2 базовые величины). Информация об этом размещена на сайте Госкомимущества, передает «Еврорадио».

Это не первая попытка властей найти покупателей на дворец. Торги пытались провести еще в сентябре 2021 года. Тогда за здание попросили символическую сумму в 145 рублей. А потом дворец подорожал — в 2022 году за него просили уже 31 тысячу рублей.

Дворец Радзивиллов в Дятлово построен в середине XVIII века. Эта двухэтажная усадьба — самый ценный памятник архитектуры в городе. Раньше там размещался корпус районной больницы.

