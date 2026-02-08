«Положение становится скверным»: в РФ заговорили о «вилах» для Кремля и успехе Зеленского 9 8.02.2026, 14:58

Максим Калашников

Москве придется идти на серьезные уступки Украине.

Новые инсайды о мирных переговорах между Украиной и РФ при посредничестве США сильно взволновали российских Z-патриотов. Они констатировали ухудшение позиций РФ. Об этом, в частности, пишет известный Z-блогер Максим Калашников, передает Dialog.UA.

Он отметил, что, согласно слухам, мирное соглашение будет вынесено на всеукраинский референдум. «Это вилы для РФ. И крупный успех для Зеленского. Он избегает ответственности за принятие непростого решения по перемирию и затягивает войну до референдума, который надо еще подготовить. За это время в РФ наберет обороты экономический кризис, который уже ведет к угрожающим потерям доходов бюджета», - написал Калашников.

Он уточнил, что для продолжения агрессии Кремлю придется идти на очень непопулярные меры, а именно на изъятие банковских вкладов россиян и на объявление новой волны мобилизации.

Такое развитие событий, со слов Z-блогера, было бы выгодно Киеву, так как привело бы Россию к внутреннему взрыву.

Времени у Кремля остается так мало, что, вероятно, придется отказаться даже от требования передать России неоккупированные остатки Донбасса.

Это, уверен Калашников, также усилит недовольство в российском обществе, которое накачано милитаристской пропагандой.

«Положение становится скверным. Чем может ответить руководство РФ? Увы, теперь уже немногим. Нынешний бомонд оставит страну в мегакризисе», - констатировал Z-патриот.

