Закончатся ли в Беларуси морозы с началом весны?

Стало известно, какая погода будет 1 марта.

Ожидание весны – особенное состояние. Зима не торопится уступать свои права, но вокруг уже чувствуется очередное преображение природы. День становится длиннее, солнце, кажется, светит чаще и ярче.

Весну ждут не только из-за тепла, но и ради обновления. Все выглядит светлее, живее и оптимистичнее. Люди охотнее строят планы и готовы вместе с природой начать новую жизнь.

Журналисты tochka.by посмотрели, вовремя ли в 2026 году наступит весна по версии тематических онлайн-сервисов. В первую очередь в Минске. Также узнали погоду в самые праздничные февральские дни.

Какую погоду на 1 марта прогнозируют интернет-источники?

Онлайн-сервисы оказались необычайно единодушны. Все они прогнозируют в первый день весны около нуля. Разница только в наличии и интенсивности осадков.

На момент написания материала world-weather.ru полагает, что их не предвидится. А вот «Яндекс Погода» и Gismeteo предрекают обильный мокрый снег, переходящий в дождь.

Похоже, 1 марта днем ожидается классическая «дождлякоть» – типичное промежуточное состояние между зимой и весной. Воздух будет наполнен сыростью, а земля станет мокрой кашей, местами переходящей в лужи.

Небо в таких условиях обычно затянуто облаками, но бывают и прояснения. Ветер – зачастую умеренный, однако из-за высокой влажности холод ощущается сильнее, чем показывают термометры.

Впрочем, такая погода характерна для данного периода времени. Об этом говорят среднегодовые показатели.

Какая погода будет 14 и 23 февраля

В отношении начала весны все однозначно. Решили оценить погоду и на февральские праздники.

World-weather.ru в День святого Валентина выдает -10°C, а 23 февраля, опираясь на среднегодовые значения, – около 0°C.

Gismeteo показывает -7°C 14-го числа и -1°C – в неофициальный день мужчин.

«Яндекс» же удивляет, говоря о «каля нуля» уже в День всех влюбленных, и предвещает -1°C 23-го числа.

Все интернет-источники единогласны в одном: прогнозируют непременные осадки. Только в зависимости от указанной температуры снег будет либо сухим, либо мокрым.

В любом случае желательно, конечно, чтобы 14 февраля было в чьих объятьях согреваться, невзирая ни на мороз, ни на слякоть.

Ведь ожидание весны чем-то похоже на предвкушение любви. Сначала природа должна проснуться внутри.

Когда появляется желание радоваться простым вещам, время до календарного тепла летит незаметно. А там уже и лето не за горами.

