Эксперт: Удары по химзаводам РФ могут парализовать производство баллистики 1 8.02.2026, 15:20

Очень интересным для Украины является также нефтеналивной терминал в Новороссийске.

Производство топлива для баллистических ракет - это очень взрывоопасный процесс, любой удар замедлит производство двигателей для баллистики. Об этом в эфире Radio NV сказал Павел Нарожный, основатель Благотворительной организации «Реактивная почта», военный эксперт, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос о последних ударах по России, он подчеркнул, что главная задача - сделать так, чтобы у российской армии были огромные проблемы с питанием и логистикой.

«Удары, направленные по экспорту нефтепродуктов. Новороссийск - это один из крупнейших портов, через который идут нефтепродукты, через который идет нефть и другие товары отгружаются. Новороссийск очень хорошо защищен, но мы видим, что и туда долетает, и там что-то взрывается», - сказал Нарожный и добавил, что самым интересным для нас является нефтеналивной терминал в Новороссийске.

Говоря об ударе по экспериментальному химическому заводу Редкинский в Тверской области России, который производит специальные химические компоненты, в частности, для авиационной и оборонной промышленности, в том числе топливо для крылатых и баллистических ракет, Нарожный отметил, что топливо для баллистических ракет - это очень высокотехнологичное производство.

«Это все, во-первых, очень долго происходит. Во-вторых, это очень взрывоопасный процесс. То есть во время этого производства могут быть огромные пожарные проблемы. Поэтому любой удар - это однозначно замедлит производство двигателей для баллистических ракет», - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что твердотопливные ракеты - это не только баллистические ракеты, - это могут быть и ракеты для систем противовоздушной обороны, а также реактивные системы залпового огня, то есть неуправляемые ракеты, артиллерийские снаряды.

