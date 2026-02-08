Двукратная чемпионка мира Линдси Вонн жестко упала во время спуска на Олимпиаде 18 8.02.2026, 15:25

Американскую горнолыжницу эвакуировали на вертолете.

Двукратная чемпионка мира Линдси Вонн не смогла завершить свое выступление в скоростном спуске на Олимпийских играх в Милане (Италия).

41-летняя американская горнолыжница жестко упала в начале трассы и завершила спуск без результата.

Фото: Reuters

Соревнования были прерваны. Американка не смогла самостоятельно подняться со снега, ей оказывали помощь на трассе.

В трансляции было слышно, как Вонн кричала от боли.

Спортсменку эвакуировали на вертолете.

Nej nej nej.. !!!

Lindsey Vonn kraschar.

Så sorgligt.. hon är vid medvetande men skadad och tas om hand, och låt oss hoppas på det bästa för henne. pic.twitter.com/bo0RQShjzZ — Richard Herrey (@RichardHerrey) February 8, 2026

Отметим, что Вонн вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена.

