Двукратная чемпионка мира Линдси Вонн жестко упала во время спуска на Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира Линдси Вонн жестко упала во время спуска на Олимпиаде18
- 8.02.2026, 15:25
Американскую горнолыжницу эвакуировали на вертолете.
Двукратная чемпионка мира Линдси Вонн не смогла завершить свое выступление в скоростном спуске на Олимпийских играх в Милане (Италия).
41-летняя американская горнолыжница жестко упала в начале трассы и завершила спуск без результата.
Соревнования были прерваны. Американка не смогла самостоятельно подняться со снега, ей оказывали помощь на трассе.
В трансляции было слышно, как Вонн кричала от боли.
Спортсменку эвакуировали на вертолете.
Nej nej nej.. !!!— Richard Herrey (@RichardHerrey) February 8, 2026
Lindsey Vonn kraschar.
Så sorgligt.. hon är vid medvetande men skadad och tas om hand, och låt oss hoppas på det bästa för henne. pic.twitter.com/bo0RQShjzZ
Отметим, что Вонн вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена.