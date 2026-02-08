16 мая 2026, суббота, 16:37
Двукратная чемпионка мира Линдси Вонн жестко упала во время спуска на Олимпиаде

  • 8.02.2026, 15:25
Линдси Вонн

Американскую горнолыжницу эвакуировали на вертолете.

Двукратная чемпионка мира Линдси Вонн не смогла завершить свое выступление в скоростном спуске на Олимпийских играх в Милане (Италия).

41-летняя американская горнолыжница жестко упала в начале трассы и завершила спуск без результата.

Соревнования были прерваны. Американка не смогла самостоятельно подняться со снега, ей оказывали помощь на трассе.

В трансляции было слышно, как Вонн кричала от боли.

Спортсменку эвакуировали на вертолете.

Отметим, что Вонн вышла на старт с порванной крестообразной связкой колена.

