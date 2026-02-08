Умер епископ Казимир Великоселец — старейший католический иерарх Беларуси
- 8.02.2026, 15:40
Ему было 80 лет.
8 февраля ушел из жизни епископ Казимир Великоселец, который много лет служил Генеральным викарием Пинской диоцезии, сообщает Katolik.life.
По информации верующих, утром в этот день он еще служил воскресную святую Мессу в Гомеле, где жил последние годы при костеле.
Затем ему стало плохо, иерарха доставили в реанимацию, но вскоре он ушел из жизни.
Епископу Казимиру было 80 лет, свой последний день рождения он отмечал 5 мая 2025 года. Он был самым старым католическим епископом Беларуси.