16 мая 2026, суббота, 16:37
Умер епископ Казимир Великоселец — старейший католический иерарх Беларуси

  • 8.02.2026, 15:40
епископ Казимир Великоселец

Ему было 80 лет.

8 февраля ушел из жизни епископ Казимир Великоселец, который много лет служил Генеральным викарием Пинской диоцезии, сообщает Katolik.life.

По информации верующих, утром в этот день он еще служил воскресную святую Мессу в Гомеле, где жил последние годы при костеле.

Затем ему стало плохо, иерарха доставили в реанимацию, но вскоре он ушел из жизни.

Епископу Казимиру было 80 лет, свой последний день рождения он отмечал 5 мая 2025 года. Он был самым старым католическим епископом Беларуси.

