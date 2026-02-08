Умер епископ Казимир Великоселец — старейший католический иерарх Беларуси 3 8.02.2026, 15:40

3,690

епископ Казимир Великоселец

Ему было 80 лет.

8 февраля ушел из жизни епископ Казимир Великоселец, который много лет служил Генеральным викарием Пинской диоцезии, сообщает Katolik.life.

По информации верующих, утром в этот день он еще служил воскресную святую Мессу в Гомеле, где жил последние годы при костеле.

Затем ему стало плохо, иерарха доставили в реанимацию, но вскоре он ушел из жизни.

Епископу Казимиру было 80 лет, свой последний день рождения он отмечал 5 мая 2025 года. Он был самым старым католическим епископом Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com