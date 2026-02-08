В Ливане разразился громкий политический скандал

В Ливане разразился громкий политический скандал5
- 8.02.2026, 16:17
Фальшивый саудовский принц обвел вокруг пальца всю ливанскую элиту.
Группа ливанских парламентариев и амбициозных политиков была обманута человеком, выдававшим себя за саудовского принца. Вмешательство «принца» даже повлияло на голосование по должности премьер-министра, хотя победа кандидата была бы обеспечена и без аферы, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
По данным расследования, за аферой стояли двое жителей северного региона Аккар: автослесарь Мустафа аль-Хасиан и влиятельный суннитский шейх Халдун Ораймет. Именно шейх познакомил политиков с «Абу Омаром» — псевдопринцем, которого озвучивал аль-Хасиан. Он общался с политиками по телефону, используя британский номер, и умело имитировал саудовский акцент.
Мошенничество охватывало широкий круг элиты, один кандидат собрался подарить принцу автомобиль, другой просил помощи для сына на конных соревнованиях в Саудовской Аравии. «Абу Омар» советовал парламентариям, кого поддерживать и с кем встречаться, создавая иллюзию влияния саудовского двора.
Сам аль-Хасиан, по словам родственников, вел простую жизнь и был введен в заблуждение. «Если это правда, то он стал жертвой», — заявил один из родственников. Шейх Ораймет утверждает, что думал, что имеет дело с настоящим членом королевской семьи и не стремился к личной выгоде.
Оба задержаны ливанскими властями, им предъявлены обвинения в мошенничестве, шантаже, подделке голосов и вмешательстве в политику. Ведется судебное разбирательство, политиков, которые контактировали с «принцем», допрашивают.
Эксперты отмечают, что афера показала уязвимость ливанской политической системы, зависимой от внешней поддержки и вмешательства. «Настоящая жертва Абу Омара — это мы, ливанский народ, управляемый политиками, которых легко обмануть», — подчеркнул политолог Имад Саламе.
Случай стал предметом активного обсуждения в СМИ и вызвал волну критики в адрес ливанской элиты за готовность следовать указаниям предполагаемого иностранного покровителя.