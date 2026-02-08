Бывшая жена российского миллиардера совершила самоубийство в ИВС 31 8.02.2026, 20:55

Она оставила записку, в которой винит в случившемся бывшего мужа.

В изоляторе временного содержания города Истра покончила с собой 32‑летняя Алия Галицкая — бывшая жена экс-топ-менеджера «Альфа-банка» и основателя венчурного фонда Almaz Capital Александра Галицкого.

Трагедия произошла через сутки после того, как суд арестовал её по обвинению в вымогательстве колоссальной суммы у бывшего мужа.

Как сообщила правозащитница Ева Меркачева, Алия находилась в камере ИВС одна. Женщина оставила предсмертную записку, в которой напрямую обвинила в своей смерти бывшего мужа-миллиардера.

Конфликт между бывшим мужем и женой перешёл в драматическую плоскость после их развода в марте 2025 года. Утверждалось, что Алия требовала у Галицкого 150 миллионов долларов, угрожая опубликовать компромат на бизнесмена. В итоге её бросили в ИВС.

У пары остались две дочери. «Не знаю, как он будет с этим жить, как объяснить ребёнку, из-за чего его мать оказалась под стражей, а потом там покончила с собой», — написала правозащитница Ева Меркачева.

Александр Галицкий известен как крупный игрок на рынке венчурных инвестиций и бывший член совета директоров «Альфа-банка», покинувший пост в 2022 году после введения санкций против Михаила Фридмана и Петра Авена.

