Минчанин накопил почти 6 тысяч рублей долга по алиментам 4 8.02.2026, 17:04

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В Минске огласили приговор 48-летнему жителю столицы, который обвинялся в уклонении от уплаты алиментов, пишет госагентство «Минск-Новости».

У обвиняемого есть 16-летняя дочь, на содержание которой он с февраля 2023 года обязан был выплачивать бывшей супруге алименты. Однако делал это нерегулярно, из-за чего образовалась задолженность в размере 5 865,46 рубля.

В отношении мужчины, который нигде не работал, возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил два месяца ареста. Кроме того, его обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

