закрыть
16 мая 2026, суббота, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанин накопил почти 6 тысяч рублей долга по алиментам

4
  • 8.02.2026, 17:04
  • 2,618
Минчанин накопил почти 6 тысяч рублей долга по алиментам

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В Минске огласили приговор 48-летнему жителю столицы, который обвинялся в уклонении от уплаты алиментов, пишет госагентство «Минск-Новости».

У обвиняемого есть 16-летняя дочь, на содержание которой он с февраля 2023 года обязан был выплачивать бывшей супруге алименты. Однако делал это нерегулярно, из-за чего образовалась задолженность в размере 5 865,46 рубля.

В отношении мужчины, который нигде не работал, возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил два месяца ареста. Кроме того, его обязали пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина