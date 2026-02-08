Мелони назвала «врагами Италии» протестующих против Олимпиады в Милане 2 8.02.2026, 17:12

4,018

Протесты начались на следующий день после открытия Олимпийских игр-2026.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в своем Instagram написала, что демонстранты, выступающие против Олимпиады, являются «врагами Италии». Она также опубликовала видео с протестами в Милане.

«Тысячи и тысячи итальянцев в эти дни трудятся, чтобы все задуманное получилось во время Олимпиады. Многие делают это добровольно, потому что хотят, чтобы их народ выглядел достойно <...> Но есть они: враги Италии и итальянцев, которые выступают «против Олимпиады», кадры с которыми облетели половину мира», — написала Мелони.

Премьер выразила солидарность с правоохранительными органами, борющимися с протестами, с Миланом и всем тем, чья работа «сорвана этими бандами преступников».

Протесты в Милане начались на следующий день после открытия Олимпийских игр-2026. Люди, вышедшие на улицу, критикуют Игры за использование искусственного снега, вырубку деревьев и рост стоимости жизни в Милане.

Протестующие также заявили, что инфраструктура Игр наносит ущерб горным экосистемам, а город превращается в туристический центр в ущерб местным жителям. На плакатах участников были лозунги «Давайте вернем город, освободим горы!» и «Олимпиада меня высушивает». Критике подверглось также присутствие сотрудников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в американской делегации, которую возглавил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com