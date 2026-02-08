Минчанки решили купить шубы по выгодной цене, но сэкономить не получилось 1 8.02.2026, 17:39

4,188

Иллюстрационное фото

Объявления о распродаже шуб из натурального меха они нашли в соцсетях.

Хотя зима уже подходит к концу, но мошенники стараются на ней нажиться. В соцсетях они предлагают шубы по выгодной цене. На крючок аферистов попались две минчанки. О том, чем закончилась их «удачная» покупка, пишет «Зеркало» со ссылкой на телеграм-канал «Милиция Минска».

Обе покупательницы живут в центре столицы. С заявлениями о мошенничестве они обратились в Центральное РУВД Минска. По словам женщин, объявления о распродаже шуб из натурального меха они нашли в соцсетях.

— Обе заявительницы перешли для оформления заказов в мессенджер и по просьбе продавца перечислили в общей сложности 500 рублей в качестве предоплаты за товар, — сообщает телеграм-канал.

С переводом денег «предприниматель» торопил, но как только их получил, перестал отвечать на сообщения. Своих шуб женщины не дождались, но по их заявлениям милиция возбудила уголовные дела за мошенничество.

— Милиция напоминает: не верьте заманчивым предложениям и не совершайте покупки в магазинах из социальных сетей, если у вас требуют полную или частичную предоплату, — предупредили в ведомстве.

