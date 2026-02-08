закрыть
16 мая 2026, суббота, 18:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанки решили купить шубы по выгодной цене, но сэкономить не получилось

1
  • 8.02.2026, 17:39
  • 4,188
Минчанки решили купить шубы по выгодной цене, но сэкономить не получилось
Иллюстрационное фото

Объявления о распродаже шуб из натурального меха они нашли в соцсетях.

Хотя зима уже подходит к концу, но мошенники стараются на ней нажиться. В соцсетях они предлагают шубы по выгодной цене. На крючок аферистов попались две минчанки. О том, чем закончилась их «удачная» покупка, пишет «Зеркало» со ссылкой на телеграм-канал «Милиция Минска».

Обе покупательницы живут в центре столицы. С заявлениями о мошенничестве они обратились в Центральное РУВД Минска. По словам женщин, объявления о распродаже шуб из натурального меха они нашли в соцсетях.

— Обе заявительницы перешли для оформления заказов в мессенджер и по просьбе продавца перечислили в общей сложности 500 рублей в качестве предоплаты за товар, — сообщает телеграм-канал.

С переводом денег «предприниматель» торопил, но как только их получил, перестал отвечать на сообщения. Своих шуб женщины не дождались, но по их заявлениям милиция возбудила уголовные дела за мошенничество.

— Милиция напоминает: не верьте заманчивым предложениям и не совершайте покупки в магазинах из социальных сетей, если у вас требуют полную или частичную предоплату, — предупредили в ведомстве.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина