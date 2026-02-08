16 мая 2026, суббота, 18:21
NYT рассказала о союзе биржи Binance и криптокомпании семьи Трампа

  8.02.2026, 17:48
Президента США заподозрили в конфликте интересов.

Криптовалютный стартап World Liberty Financial, основанный семьей президента США Дональда Трампа, заключил негласный союз с криптобиржей Binance, сообщает The New York Times со ссылкой на данные аналитиков.

Как отмечает издание, в январе стартап семьи Трампа перешагнул важную веху — общий объем обращения его стейблкоина USD1 достиг $5 млрд. Во многом этот успех был достигнут благодаря союзу World Liberty Financial с Binance, утверждает NYT.

Газета напомнила, что, придя к власти в 2025-м Трамп помиловал основателя Binance Чанпена Чжао. Это было сделано в октябре. После помилования связи между Binance и семьей президента укрепились, несмотря на рост давления со стороны демократов: некоторые члены конгресса и эксперты по этике усмотрели в действиях Трампа конфликт интересов. Сам Чжао смог остаться мажоритарным акционером Binance.

С тех пор Binance, крупнейшая в мире платформа для торговли цифровыми валютами, стала важнейшим двигателем бизнеса семьи Трампа, пишет NYT: за последние два месяца биржа провела ряд маркетинговых акций, чтобы побудить своих клиентов покупать USD1, цена которого держится на уровне $1 за единицу. Этот принцип позволяет валюте быть удобным инструментом для транзакций, поясняет NYT.

Аналитические компании Arkham и Nansen подсчитали, что из $5 млрд, находящихся в обращении в виде USD1, около 85% хранится на счетах в Binance даже с учетом того, что платформа доступна только за пределами США. В декабре 2024 года биржа перестала предоставлять услуги жителям и гражданам Соединенных Штатов из-за ужесточения регулирования, стремясь избежать потенциальных юридических рисков.

«Большая часть денег находится на Binance, и всегда находилась на Binance. Они являются основной торговой площадкой для этого», — говорит Джонатан Райтер, соучредитель ChainArgos, еще одной компании, занимающейся обработкой криптоданных.

В декабре 2025-го, вскоре после освобождения Чжао, Binance объявила, что ее клиенты теперь могут конвертировать стейблкоины других компаний в USD1 без комиссии. Это стало значимой уступкой, поскольку комиссии являются основным источником дохода для криптовалютных бирж, поясняет NYT. По сути, Binance значительно упростила и удешевила для клиентов покупку валюты, выпущенной компанией семьи Трампа.

Также Binance дала пользователям возможность получать проценты со своих активов в USD1: 22 января Binance заявила, что клиенты, хранящие стейблкоины на своих счетах, получат вознаграждение. В течение следующей недели объем торгов 1USD в мире вырос почти на $2 млрд.

Представитель World Liberty Financial заявил NYT, что все бонусы финансировались криптовалютной компанией Трампа, а не самой Binance. Соглашение между сторонами он назвал «стандартной практикой» для эмитентов стейблкоинов.

«World Liberty предоставила маркетинговый бюджет Binance и другим биржам цифровых активов за пределами США, которые потратили его исключительно по своему усмотрению», — сказал он.

Представительница Binance, в свою очередь, заявила, что «для крупных бирж не редкость хранить большие объемы определенных токенов». Она отметила, что Binance предлагает акции для широкого спектра криптовалют, а не только для USD1.

«Мы очень серьезно относимся к требованиям законодательства и нормативных актов и соблюдаем законы и правила юрисдикций, где мы работаем», — сказала она.

Адвокат Чжао со своей стороны опроверг наличие конфликта интересов. Пресс-секретарь Белого дома сказала газете, что активы Трампа находятся в трасте, управляемом его детьми, и конфликта интересов также нет.

