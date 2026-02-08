Сборная Болгарии завоевала первую за 20 лет медаль зимних Олимпийских игр 1 8.02.2026, 18:12

2,058

Бронзовую медаль завоевал сноубордист Тарвел Замфиров.

Австрийский сноубордист Бенджамин Карл завоевал золото Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. Он во второй раз стал победителем Игр — в 2022 году спортсмен взял медаль высшего достоинства в той же дисциплине.

В финале 40-летний австриец на 0,19 секунды опередил Ким Сан Кюма из Южной Кореи. Бронзовым призером стал болгарин Тарвел Замфиров. Он завоевал для своей страны первую с 2006 года медаль зимних Игр — тогда серебро в шорт-треке выиграла Евгения Раданова. В малом финале Замфиров обошел словенского сноубордиста Тима Мастнака.

Олимпийской чемпионкой у женщин стала чешка Зузана Мадерова, оказавшаяся быстрее австрийской спортсменки Сабин Пайер на 0,83 секунды. Третье место заняла итальянка Лючия Далмассо. Она обошла свою соотечественницу Элизу Каффонт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com