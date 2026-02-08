Сборная Болгарии завоевала первую за 20 лет медаль зимних Олимпийских игр

Сборная Болгарии завоевала первую за 20 лет медаль зимних Олимпийских игр1
- 8.02.2026, 18:12
- 2,058
Бронзовую медаль завоевал сноубордист Тарвел Замфиров.
Австрийский сноубордист Бенджамин Карл завоевал золото Олимпиады в параллельном гигантском слаломе. Он во второй раз стал победителем Игр — в 2022 году спортсмен взял медаль высшего достоинства в той же дисциплине.
В финале 40-летний австриец на 0,19 секунды опередил Ким Сан Кюма из Южной Кореи. Бронзовым призером стал болгарин Тарвел Замфиров. Он завоевал для своей страны первую с 2006 года медаль зимних Игр — тогда серебро в шорт-треке выиграла Евгения Раданова. В малом финале Замфиров обошел словенского сноубордиста Тима Мастнака.
Олимпийской чемпионкой у женщин стала чешка Зузана Мадерова, оказавшаяся быстрее австрийской спортсменки Сабин Пайер на 0,83 секунды. Третье место заняла итальянка Лючия Далмассо. Она обошла свою соотечественницу Элизу Каффонт.