В Кобрине пенсионер стоял посреди дороги и не двигался

В Кобрине пенсионер стоял посреди дороги и не двигался2
- 8.02.2026, 18:27
- 6,154
Его забрали в больницу с обморожением.
Пенсионера из Кобрина, который стоял посреди дороги, забрали в больницу с явными признаками обморожения. Подробности рассказали в МВД.
Мужчину, который стоял на проезжей части улицы Интернациональной и не двигался, заметили прохожие. Они сообщили об этом милиционерам.
Прибывшие на место сотрудники Департамента охраны «выяснили, что гражданин плохо себя чувствует и подозревает, что у него случился инсульт». 67-летнего мужчину отвезли в больницу.
«В Кобринской ЦРБ медики провели осмотр. У пациента диагностировали явные признаки обморожения конечностей и травму плеча. В настоящее время пенсионер находится в стационаре под наблюдением врачей и получает необходимое лечение», — сообщили в МВД.