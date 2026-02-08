В Кобрине пенсионер стоял посреди дороги и не двигался 2 8.02.2026, 18:27

Его забрали в больницу с обморожением.

Пенсионера из Кобрина, который стоял посреди дороги, забрали в больницу с явными признаками обморожения. Подробности рассказали в МВД.

Мужчину, который стоял на проезжей части улицы Интернациональной и не двигался, заметили прохожие. Они сообщили об этом милиционерам.

Прибывшие на место сотрудники Департамента охраны «выяснили, что гражданин плохо себя чувствует и подозревает, что у него случился инсульт». 67-летнего мужчину отвезли в больницу.

«В Кобринской ЦРБ медики провели осмотр. У пациента диагностировали явные признаки обморожения конечностей и травму плеча. В настоящее время пенсионер находится в стационаре под наблюдением врачей и получает необходимое лечение», — сообщили в МВД.

