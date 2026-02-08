закрыть
16 мая 2026, суббота, 20:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NYT: Дни правительства Кубы сочтены

14
  • 8.02.2026, 18:36
  • 21,492
NYT: Дни правительства Кубы сочтены

Правительство США решило, что Куба должна быть свободна до конца текущего года.

До конца этого года.

Коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

«Члены кубинской эмигрантской общины Южной Флориды утверждают, что представители администрации Трампа заверяли их в том, что дни кубинского правительства сочтены», — говорится в материале.

По мнению лидера кубинских эмигрантов Марселя Фелипе, правительство США «решило, что Куба должна быть свободна до конца 2026 года». Он заявил об этом после встречи с американскими дипломатами, добавив, что план действий «уже приведен в действие».

После новых американских санкций Куба лишилась источников нефти из Мексики, а захват диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро отрезал Гавану от еще одного источника энергетических ресурсов, пишет NYT.

29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина