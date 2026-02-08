NYT: Дни правительства Кубы сочтены

NYT: Дни правительства Кубы сочтены14
- 8.02.2026, 18:36
Коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.
«Члены кубинской эмигрантской общины Южной Флориды утверждают, что представители администрации Трампа заверяли их в том, что дни кубинского правительства сочтены», — говорится в материале.
По мнению лидера кубинских эмигрантов Марселя Фелипе, правительство США «решило, что Куба должна быть свободна до конца 2026 года». Он заявил об этом после встречи с американскими дипломатами, добавив, что план действий «уже приведен в действие».
После новых американских санкций Куба лишилась источников нефти из Мексики, а захват диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро отрезал Гавану от еще одного источника энергетических ресурсов, пишет NYT.
29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона.