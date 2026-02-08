NYT: Дни правительства Кубы сочтены 14 8.02.2026, 18:36

21,492

Правительство США решило, что Куба должна быть свободна до конца текущего года.

До конца этого года.

Коммунистическое правительство Кубы может пасть в 2026 году из-за действий администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The New York Times.

«Члены кубинской эмигрантской общины Южной Флориды утверждают, что представители администрации Трампа заверяли их в том, что дни кубинского правительства сочтены», — говорится в материале.

По мнению лидера кубинских эмигрантов Марселя Фелипе, правительство США «решило, что Куба должна быть свободна до конца 2026 года». Он заявил об этом после встречи с американскими дипломатами, добавив, что план действий «уже приведен в действие».

После новых американских санкций Куба лишилась источников нефти из Мексики, а захват диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро отрезал Гавану от еще одного источника энергетических ресурсов, пишет NYT.

29 января Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com