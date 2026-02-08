Зеленский объявил об открытии экспорта оружия

  • 8.02.2026, 19:07
Украина с восьмого февраля открывает экспорт оружия. В 2026 году в Европе будут работать десять экспортных центров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что в середине февраля запустят производство украинских дронов в Германии.

«Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», - добавил глава государства.

