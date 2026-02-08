Зеленский объявил об открытии экспорта оружия 1 8.02.2026, 19:07

3,492

В Европе будут работать десять представительств.

Украина с восьмого февраля открывает экспорт оружия. В 2026 году в Европе будут работать десять экспортных центров, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это и Балтийские страны, и страны Северной Европы. В 2026-м будут работать десять представительств», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что в середине февраля запустят производство украинских дронов в Германии.

«Я приму первый дрон. Это линия, которая работает. В Британии действуют производственные линии. Это все наши украинские технологии», - добавил глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com