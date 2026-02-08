Конор Макгрегор: Белорус Орловский – герой!4
- 8.02.2026, 19:12
- 8,138
Известный ирландский боец восхищен белорусским атлетом.
Завоевав в противостоянии с Беном Ротвеллом чемпионский пояс BKFC в тяжелом весе, Андрей Орловский обратился к людям, которые в настоящий момент борются с раком.
«Ребята, те, кто сейчас ведет бой с раком – не сдавайтесь, черт возьми. Я – отличный пример. Трижды победил рак. Продолжайте бороться. Жизнь прекрасна», – сказал Орловский в интервью после боя.
Вдохновленный очередной победой бывшего чемпиона UFC, совладелец лиги BKFC, Конор Макгрегор, отдал должное 47-летнему белорусскому атлету.
«Андрей Орловский – герой! Именно благодаря ему белорусский флаг появился на поясе UFC. Трижды победил рак, и теперь является действующим чемпионом BKFC в тяжелом весе», – написал ирландец в социальной сети.
Титульный бой в тяжелом весе между Ротвеллом и Орловским, возглавивший турнир KnuckleMania 6 в Филадельфии, завершился в третьем раунде после того, как доктор рекомендовал рефери остановить поединок из-за серьезных рассечений на голове и лице американца.