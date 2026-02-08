16 мая 2026, суббота, 20:07
В Беларуси Олимпиаду-2026 не показывают по ТВ

  8.02.2026, 19:48
Где следить за Играми в Милане и Кортине.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В течение более чем двух недель спортсмены разыграют комплекты медалей в ключевых дисциплинах зимней программы. Их будет 116.

При этом белорусские зрители не смогут увидеть Олимпиаду на национальном телевидении. В программах спортивных телеканалов «Беларусь 5» и «Спорт ТВ» трансляции Игр отсутствуют. Как уточняется, на территории Беларуси нет официального телевизионного вещателя Олимпийских игр 2026 года.

Тем не менее полностью без доступа к соревнованиям болельщики не останутся. Следить за ходом Олимпиады можно в онлайн-формате. Один из доступных вариантов – официальный сайт телеканала Eurosport 1, который ведет трансляции олимпийских соревнований.

