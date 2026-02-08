16 мая 2026, суббота, 20:07
Во Франции начались трехмесячные военные учения «Орион-26»

  • 8.02.2026, 19:52
Более 12 тысяч солдат будут отрабатывать защиту вымышленного государства-союзника.

Во Франции начались трехмесячные учения «Орион-26», на которых более 12 тыс. солдат будут отрабатывать защиту вымышленного государства-союзника. Об этом сообщает французский телеканал CNews.

Учения пройдут с 8 февраля по 30 апреля. Как ожидается, к учениям присоединятся военные из 24 других стран, включая государства Европы, США и Канаду.

В них будут задействованы 1,2 тыс. беспилотников, 140 самолетов и вертолетов, а также 25 кораблей, в том числе авианосец «Шарль де Голль». К учениям присоединятся 12 французских министерств.

В ходе маневров вооруженные силы намерены протестировать разработки в области беспилотных летательных аппаратов, спутниковых помех и радиоэлектронной борьбы.

Как отметил вице-адмирала Ксавье де Верикур, отвечающий за организацию учений в Генштабе французской армии, эти учения являются «особенно сложными». По его словам, они покажут «способность Франции первой выйти на театр военных действий и возглавить международную коалицию». Де Верикур подчеркнул, что учения отличаются высоким уровнем реализма, позволяющим воспроизвести все фазы конфликта.

Согласно легенде учений, к Франции за помощью обратилось вымышленное государство-союзник Арланд, которое борется со своим вымышленным восточным соседом Меркурием. Первый этап продлится с 8 февраля до 1 марта. Второй этап коалиционных учений под руководством Франции пройдет в Шампани с 7 по 30 апреля. По словам де Верикура, там они превратятся в «операцию, интегрированную в систему командования НАТО». Он отметил, что проект учений «вдохновлен» сценарием, разработанным альянсом.

