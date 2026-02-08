закрыть
16 мая 2026, суббота, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска, которая уже более 50 лет в браке, дала совет девушкам, как выбрать подходящего жениха

31
  • 8.02.2026, 20:03
  • 10,516
Белоруска, которая уже более 50 лет в браке, дала совет девушкам, как выбрать подходящего жениха

И поделилась секретом, как жить с ним долго и счастливо.

Недавно семья Яхновец из деревни Отвержичи Столинского района отметила 50 лет совместной жизни. О том, как выбрать жениха, чтобы жить с ним долго и счастливо, жена с большим опытом рассказала изданию «Навіны Палесся».

Николай Адамович и Светлана Ефимовна родом из деревни Отвержичи, поэтому знали друг друга с детства. До свадьбы молодые люди встречались всего около трех месяцев, а после росписи остались жить в деревне. У пары четверо детей: трое сыновей и дочь. Муж 40 лет отработал экспедитором в местном филиале «Общепит», а жена более 30 лет — поваром в школьной столовой. Параллельно держали подсобное хозяйство, обрабатывали огород, землю в поле.

Рассуждая о секретах долгого брака, супруги первым делом называют уважение и терпение.

— Это теперь молодые люди, чуть что не так, сразу разбегаются, — говорят Яхновцы. — Наше поколение другое: где-то уступить, где-то промолчать. Нас так учили наши родители. Без этих простых, по сути, вещей нельзя построить удачный брак. В целом, не надо допускать недосказанностей, нужно говорить, обсуждать и повседневные дела, и проблемы. Если есть взаимопонимание и согласие, все задачи можно решить.

Кроме того, Светлана Ефимовна дала совет девушкам, которые находятся на пороге семейной жизни.

— В мужья нужно выбирать человека надежного и внимательного, — рекомендовала она. — Ошибочно думать, что семейная жизнь — это постоянный праздник. Скорее, это ежедневный труд, порой неприметный и незаметный.

Написать комментарий 31

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина