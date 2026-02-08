Белоруска, которая уже более 50 лет в браке, дала совет девушкам, как выбрать подходящего жениха 31 8.02.2026, 20:03

И поделилась секретом, как жить с ним долго и счастливо.

Недавно семья Яхновец из деревни Отвержичи Столинского района отметила 50 лет совместной жизни. О том, как выбрать жениха, чтобы жить с ним долго и счастливо, жена с большим опытом рассказала изданию «Навіны Палесся».

Николай Адамович и Светлана Ефимовна родом из деревни Отвержичи, поэтому знали друг друга с детства. До свадьбы молодые люди встречались всего около трех месяцев, а после росписи остались жить в деревне. У пары четверо детей: трое сыновей и дочь. Муж 40 лет отработал экспедитором в местном филиале «Общепит», а жена более 30 лет — поваром в школьной столовой. Параллельно держали подсобное хозяйство, обрабатывали огород, землю в поле.

Рассуждая о секретах долгого брака, супруги первым делом называют уважение и терпение.

— Это теперь молодые люди, чуть что не так, сразу разбегаются, — говорят Яхновцы. — Наше поколение другое: где-то уступить, где-то промолчать. Нас так учили наши родители. Без этих простых, по сути, вещей нельзя построить удачный брак. В целом, не надо допускать недосказанностей, нужно говорить, обсуждать и повседневные дела, и проблемы. Если есть взаимопонимание и согласие, все задачи можно решить.

Кроме того, Светлана Ефимовна дала совет девушкам, которые находятся на пороге семейной жизни.

— В мужья нужно выбирать человека надежного и внимательного, — рекомендовала она. — Ошибочно думать, что семейная жизнь — это постоянный праздник. Скорее, это ежедневный труд, порой неприметный и незаметный.

