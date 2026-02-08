16 мая 2026, суббота, 21:43
Лукашенко позвонил Путину

Диктаторы обсуждали «союзное государство».

Александр Лукашенко вечером 8 февраля поговорил по телефону с правителем России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

Главной темой беседы стало предстоящее заседание высшего государственного совета «союзного государства». Диктаторы обсудили время и сроки его проведения, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, «на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России», сообщила пресс-служба Лукашенко.

Кроме того стороны обсудили «ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов», коснулись «и международной тематики, развития обстановки в регионе».

В Кремле пока телефонную беседу не комментировали.

