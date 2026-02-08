Лукашенко позвонил Путину 17 8.02.2026, 20:17

8,420

Диктаторы обсуждали «союзное государство».

Александр Лукашенко вечером 8 февраля поговорил по телефону с правителем России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

Главной темой беседы стало предстоящее заседание высшего государственного совета «союзного государства». Диктаторы обсудили время и сроки его проведения, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, «на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России», сообщила пресс-служба Лукашенко.

Кроме того стороны обсудили «ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов», коснулись «и международной тематики, развития обстановки в регионе».

В Кремле пока телефонную беседу не комментировали.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com