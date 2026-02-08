Лукашенко позвонил Путину

Лукашенко позвонил Путину17
- 8.02.2026, 20:17
- 8,420
Диктаторы обсуждали «союзное государство».
Александр Лукашенко вечером 8 февраля поговорил по телефону с правителем России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора.
Главной темой беседы стало предстоящее заседание высшего государственного совета «союзного государства». Диктаторы обсудили время и сроки его проведения, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, «на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России», сообщила пресс-служба Лукашенко.
Кроме того стороны обсудили «ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов», коснулись «и международной тематики, развития обстановки в регионе».
В Кремле пока телефонную беседу не комментировали.