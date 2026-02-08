Лавров угрожает Европе

Лавров угрожает Европе15
- 8.02.2026, 22:02
Ему мерещится возможное нападение европейских стран на РФ.
Если Европа начнет нападать на Россию, то получит «полноценный военный ответ», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.
Он подчеркнул, что Россия ведет «специальную военную операцию» в Украине и «ни на какую Европу» «не собирается нападать». По его словам, «нам это совершенно ни к чему».
«Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, то, как [Владимир Путин] сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — предупредил Лавров.