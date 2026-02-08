16 мая 2026, суббота, 23:22
Маск: Пришло время для масштабного возвращения на Луну

  • 8.02.2026, 22:09
SpaceX намерена уделить основное внимание лунной программе вместо миссии на Марс.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что пришло время для возвращения на Луну. Мнение он высказал в соцсети X.

«Пришло время для масштабного возвращения на Луну», — написал Маск.

Так он прокомментировал публикацию пользователя, напомнившего, что с момента первого полета на самолете (1903) до высадки человека на Луну (1969) прошло 66 лет.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что SpaceX объявила об изменении стратегии, отложив запланированную на 2026 г. миссию на Марс. Основное внимание теперь будет уделено лунной программе НАСА.

