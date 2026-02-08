Bloomberg: Уолл-стрит потерял $611 млрд за неделю 2 8.02.2026, 22:22

Что напугало инвесторов.

На прошлой неделе фондовый рынок пережил резкий обвал после анонса новых инструментов от AI-стартапа Anthropic, которые способны автоматизировать рабочие процессы в различных индустриях — от юридических и аналитических услуг до финансовых исследований. Портфель из 164 акций в секторах программного обеспечения, финансовых услуг и управления активами потерял $611 млрд рыночной стоимости, сообщает Bloomberg.

Инвесторы начали массово избавляться от акций компаний, которые могут пострадать от AI-революции. Среди наиболее пострадавших — Expedia Group Inc., Salesforce Inc. и London Stock Exchange Group Plc.

Канадские акции Thomson Reuters Corp. обвалились на 20% за неделю — это самое резкое падение за всю историю компании. Компания по финансовым исследованиям Morningstar Inc. зафиксировала худшую неделю на фондовом рынке с 2009 года. Производители программного обеспечения HubSpot Inc., Atlassian Corp. и Zscaler Inc. потеряли более 16% каждый.

Деструктивный потенциал искусственного интеллекта обсуждается с момента дебюта ChatGPT от OpenAI в конце 2022 года. Однако до прошлой недели внимание инвесторов было сосредоточено исключительно на победителях AI-гонки.

С сотнями миллиардов долларов, инвестируемых в наращивание вычислительных мощностей, инвесторы охотно покупали акции компаний-бенефициаров: производителей чипов, сетевого оборудования, энергетических компаний и производителей материалов.

Эта стратегия оказалась чрезвычайно прибыльной. Индекс, отслеживающий акции компаний, связанных с полупроводниками, вырос более чем втрое с конца 2022 года, по сравнению с 61% ростом для IGV и 81% скачком индекса S&P 500.

Хотя стратегия инвестирования в "корки и лопаты" (инфраструктуру для AI) все еще приносит прибыль, быстрые темпы выхода на рынок новых инструментов от стартапов вроде Anthropic и OpenAI, а также Google от Alphabet Inc., делают давно теоретизированное разрушение гораздо более неизбежным.

Только за последний месяц Google всколыхнула акции компаний из индустрии видеоигр, выпустив инструмент, способный создавать иммерсивный цифровой мир по простым текстовым или графическим запросам. А другой продукт от Anthropic — рабочий ассистент на базе сервиса кодирования Claude — вызвал обвал акций софтверных компаний.

Эти события усилили тревогу, спровоцированную серией разочаровывающих отчетов о прибыли софтверных компаний в конце прошлого месяца. Самым большим ударом стал Microsoft Corp., который потерял $357 миллиардов рыночной стоимости за один день после замедления роста доходов в сегменте облачных вычислений, что усилило беспокойство относительно огромных расходов на AI.

ServiceNow Inc. обвалилась на 10%, а SAP SE — на 15% после аналогично слабых результатов.

«Это опорные компании подвели нас. Если ваши результаты и прогнозы не на высоте, возникает вопрос: какую уверенность мы можем иметь относительно остального сектора?» — комментирует Джексон Эйдер, аналитик программного обеспечения в KeyBanc.

Хотя на прошлой неделе пострадали многие новые компании, наиболее строго наказаны традиционные производители программного обеспечения, которые находятся под давлением с прошлого года:

Salesforce (владелец популярного сервиса командного сотрудничества Slack) упала на 48% от рекордного максимума в декабре 2024 года

ServiceNow (производитель программного обеспечения для HR и IT-операций) потеряла 57% с момента достижения пика в январе 2025 года

«Я подозреваю, что некоторые компании выдержат, будут внедрять AI и процветать, но другие столкнутся с перманентным разрушением своих бизнес-моделей или перспектив. Сейчас очень трудно определить, кто есть кто», — отмечает Джим Авад, старший управляющий директор Clearstead Advisors.

Страх заставил инвесторов массово выходить с рынка. Программное обеспечение является самой распродаваемой группой среди всех секторов с начала года. Чистая экспозиция хедж-фондов к софтверному сектору достигла рекордно низкого уровня — менее 3% по состоянию на 3 февраля, снизившись с пика в 18% в 2023 году.

Несмотря на панику на рынке, фундаментальных доказательств ухудшения ситуации немного. Более того, по мнению аналитиков Уолл-стрит, прогнозы доходности улучшаются.

Ожидается, что доходы софтверных и сервисных компаний в составе S&P 500 вырастут на 19% в 2026 году, по сравнению с прогнозами 16% роста несколько месяцев назад, согласно данным Bloomberg Intelligence.

«Все предполагают, что дно провалится с точки зрения операционных показателей. Я скептически отношусь к этому. Может оказаться, что прибыли и маржа будут нормальными, даже если произойдет разрушение. Если бы я был менеджером по развитию, я бы покупал на падении», — говорит Майкл Маллани, директор по глобальным рыночным исследованиям в Boston Partners.

Неустанная распродажа толкнула софтверные акции глубоко на территорию, где технические трейдеры обычно ожидают отскока. 14-дневный индекс относительной силы (RSI) для ETF iShares достиг 15 в четверг — самого низкого уровня почти за 15 лет, сейчас он составляет около 24. Любое значение ниже 30 считается перепроданным.

Между тем оценки стоимости продолжают снижаться. Корзина софтверных акций, отслеживаемая Goldman Sachs, упала до рекордно низкого уровня — 21-кратной прогнозируемой прибыли, снизившись с пика более 100 в конце 2021 года.

Salesforce торгуется по 14-кратной ожидаемой прибыли на следующие 12 месяцев, по сравнению со средним показателем 46 за последнее десятилетие.

«Мы продолжаем тестировать дно стоимости, а затем пробиваем его насквозь. Люди насторожены и опасаются заявлять, что эти акции слишком дешевые, поскольку, исходя из исторических мультипликаторов, вы могли бы утверждать это на каждом этапе в течение многих-многих месяцев, и это не помогло бы вам ни на йоту», — резюмирует Джексон Эйдер из KeyBanc.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com