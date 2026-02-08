FAZ: Российская элита хочет замену Путину

Управленческий слой утратил уважение к диктатору РФ.

Внутри российской элиты сформировался устойчивый запрос на альтернативу Путину. Такую оценку дала российский экономист и исследователь Берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, анализируя состояние российской элиты спустя почти четыре года войны.

По словам Прокопенко, вторжение в Украину в феврале 2022 года стало переломным моментом для гражданского управленческого слоя. До войны элита воспринимала Путина как рационального лидера, пусть и стареющего автократа. После начала полномасштабной войны это представление рухнуло - они хотят, чтобы Путин ушел.

Более того, запрос на альтернативу Путину существует не только среди противников войны. Он заметен и в провоенных кругах, включая военных блогеров, которые обвиняют президента в «излишней мягкости» на фронте.

Символом этих ожиданий стало восстание Евгения Пригожина в 2023 году. По словам экономиста, для части чиновников оно вызвало не страх, а надежду и даже энтузиазм. Элита, лишенная способности к самостоятельным действиям, ждет внешнего игрока, который «радикально изменит ситуацию».

Прокопенко отмечает, что похожие ожидания возлагались и на Дональда Трампа. В элите и в обществе возник сильный запрос на альтернативу Путину, но без понимания, кто и как может эту альтернативу реализовать.

Кроме того, страх стал системообразующим фактором. Элита знает, что «правил игры больше нет» и что прошлые заслуги ничего не гарантируют. Пример дела Улюкаева стал для управленческого слоя сигналом: лояльность не спасает.

Прокопенко описывает Кремль как замкнутую систему искаженной информации. Экономические и военные данные доходят до Путина в приукрашенном виде. Вознаграждение получают те, кто говорит начальству то, что ему приятно слышать.

В результате президент публично рассуждает о «процветающем потребительском рынке» и глобальной экспансии российских компаний, тогда как в реальности экономика стагнирует, нефтяные доходы падают, а резервы стремительно сокращаются. Система поощряет самообман и отсекает плохие новости.

