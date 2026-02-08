Света в Киеве станет больше
- 8.02.2026, 22:50
Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей.
Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной из-за существенных повреждений объектов энергетики. Специалисты работают над запуском дополнительной генерации и используют рекордные объемы импорта для стабилизации системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, энергетики продолжают ликвидировать последствия российских ударов, произошедших в ночь на 7 февраля. Повреждения инфраструктуры оцениваются как существенные, однако восстановление идет по определенному плану.
«Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве», - подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что сегодня зафиксирован наибольший суточный объем импорта электроэнергии. Это стало ключевым фактором, который помог удержать систему после массированных атак и уменьшить дефицит в сети.
Украина продолжает активно привлекать технику от партнеров. За последние две недели на склады поступило 17 гуманитарных грузов от 11 стран, включая Швейцарию, Канаду и Германию. Регионы уже получают сотни генераторов и когенерационных установок.
Денис Шмыгаль поблагодарил энергетиков, которые работают в сверхсложных погодных условиях.
«Спасибо всем, кто 24/7 работает в морозную погоду и восстанавливает свет и тепло в украинских домах», - резюмировал он.