закрыть
16 мая 2026, суббота, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Света в Киеве станет больше

2
  • 8.02.2026, 22:50
  • 3,260
Света в Киеве станет больше

Шмыгаль заявил о запуске дополнительных мощностей.

Ситуация с электроснабжением в Украине остается сложной из-за существенных повреждений объектов энергетики. Специалисты работают над запуском дополнительной генерации и используют рекордные объемы импорта для стабилизации системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, энергетики продолжают ликвидировать последствия российских ударов, произошедших в ночь на 7 февраля. Повреждения инфраструктуры оцениваются как существенные, однако восстановление идет по определенному плану.

«Работаем над комплексными решениями, в частности над запуском дополнительных мощностей генерации. Работы продвигаются согласно определенным графикам. В частности, сегодня ожидаем запуск дополнительных 9 МВт мощности в Киеве», - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня зафиксирован наибольший суточный объем импорта электроэнергии. Это стало ключевым фактором, который помог удержать систему после массированных атак и уменьшить дефицит в сети.

Украина продолжает активно привлекать технику от партнеров. За последние две недели на склады поступило 17 гуманитарных грузов от 11 стран, включая Швейцарию, Канаду и Германию. Регионы уже получают сотни генераторов и когенерационных установок.

Денис Шмыгаль поблагодарил энергетиков, которые работают в сверхсложных погодных условиях.

«Спасибо всем, кто 24/7 работает в морозную погоду и восстанавливает свет и тепло в украинских домах», - резюмировал он.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина