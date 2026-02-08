закрыть
16 мая 2026, суббота, 23:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Большинство немцев выступают за большую помощь Украине

  • 8.02.2026, 23:09
  • 2,352
Большинство немцев выступают за большую помощь Украине

Опрос.

Большинство граждан Германии выступают за более сильную поддержку Украины во время войны с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для газеты Bild.

Около 52% опрошенных заявили, что Запад должен оказать больше помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры. 28% немцев считают, что помощь должна включать как военный, так и финансовый компонент. 12% опрошенных считают, что помощь должна оказываться в виде либо денег, либо оружия.

В то же время 35% считают, что Германия должна прекратить поддержку Украины, 13% – не ответили.

Опрос также показал, что немцы боятся более масштабной войны: 54% респондентов обеспокоены тем, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например Польшу или Литву. Однако это примерно на восемь пунктов меньше, чем в опросе, проведенном в сентябре прошлого года.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина