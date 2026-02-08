Большинство немцев выступают за большую помощь Украине 8.02.2026, 23:09

Опрос.

Большинство граждан Германии выступают за более сильную поддержку Украины во время войны с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Insa для газеты Bild.

Около 52% опрошенных заявили, что Запад должен оказать больше помощи Украине, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры. 28% немцев считают, что помощь должна включать как военный, так и финансовый компонент. 12% опрошенных считают, что помощь должна оказываться в виде либо денег, либо оружия.

В то же время 35% считают, что Германия должна прекратить поддержку Украины, 13% – не ответили.

Опрос также показал, что немцы боятся более масштабной войны: 54% респондентов обеспокоены тем, что Россия может напасть на страну-члена НАТО, например Польшу или Литву. Однако это примерно на восемь пунктов меньше, чем в опросе, проведенном в сентябре прошлого года.

