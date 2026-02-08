Defense Express: Россия теряет одного из главных покупателей своего оружия в Азии
- 8.02.2026, 23:29
Вьетнам намерен выйти из-под зависимости от РФ.
Вьетнам является одним из крупнейших рынков сбыта вооружения для РФ в Азии. На вооружении страны среди боевой авиации есть только советско-российские самолеты, включая Су-22, Су-27, Су-30 и Як-130.
Тем не менее, как пишет Defense Express, Вьетнам еще в 2022 году объявил о намерениях диверсифицировать закупки вооружения, чтобы выйти из-под зависимости от РФ. Теперь же появилась информация, что Ханой и Франция продвинулись в переговорах о будущих закупках истребителей Dassault Rafale.
Отмечается, что ситуация с отказом от дальнейших закупок российского оружия коснется и других сфер. Например, вместо заказа дополнительных танков Т-90С Вьетнам решил модернизировать свои старые танки Т-54 и Т-55 при участии Израиля.
Кроме того, военный портал напомнил, что в 2016 году США сняли с Вьетнама эмбарго на продажу вооружения. С тех пор вьетнамцы заказали у американцев вооружение на сумму около 400 миллионов долларов, включая корабли береговой охраны и учебные самолеты. Также страна собирается купить транспортные самолеты C-130J.
Более того, Вьетнам вел переговоры с США о возможной закупке истребителей F-16. Тем не менее, как отмечают аналитики, никаких продвижений в этом направлении не было.
Также аналитики подчеркнули, что Вьетнаму придется перестроить всю свою аэродромную инфраструктуру и создать новый запас авиационного вооружения в случае перехода с советско-российских самолетов на западные образцы.
Аналитики напомнили, что Вьетнам также заказал корейские 155-мм САУ K9. Они считают, что это только подтверждает намерения страны постепенно перевооружить свою армию под стандарт НАТО.