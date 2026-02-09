Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для подростков 8 9.02.2026, 1:59

По примеру Франции.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался в поддержку запрета социальных сетей для детей до 15 лет по примеру Франции. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

«Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно и мы должны защищать наших детей», — сказал Бабиш.

Позднее вице-премьер Карел Гавличек добавил, что правительство обсуждает возможность запрета с экспертами и намерено внести такое предложение в этом году.

«Нельзя терять время. Социальные сети разрушают жизни детей, они действительно начинают превращаться в чуму», — сказал Гавличек в эфире CNN Prima News.

