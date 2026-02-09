Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для подростков

Премьер Чехии поддержал запрет соцсетей для подростков8
- 9.02.2026, 1:59
По примеру Франции.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш высказался в поддержку запрета социальных сетей для детей до 15 лет по примеру Франции. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
«Я за, потому что, как говорят знакомые мне эксперты, это ужасно вредно и мы должны защищать наших детей», — сказал Бабиш.
Позднее вице-премьер Карел Гавличек добавил, что правительство обсуждает возможность запрета с экспертами и намерено внести такое предложение в этом году.
«Нельзя терять время. Социальные сети разрушают жизни детей, они действительно начинают превращаться в чуму», — сказал Гавличек в эфире CNN Prima News.