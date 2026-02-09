  • 9.02.2026, 4:00
Глава МИД Украины: Только Трамп может остановить войну
Андрей Сибига

Андрей Сибига заявил, что Украина хочет ускорить переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин должны провести личную встречу, чтобы согласовать самые сложные вопросы мирного соглашения.

Об этом сказал министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью Reuters. По словам министра, из 20-пунктного мирного плана, который обсуждают стороны, остались нерешенными лишь «несколько» вопросов. Министр уточнил, что это «наиболее деликатные и сложные вопросы, которые необходимо решить на уровне лидеров».

Сибига пояснил, что Украина намерена ускорить переговорный процесс, пока американская сторона не переключила внимание на внутреннюю политику, в частности на кампанию по промежуточным выборам в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

«У нас есть импульс, это правда. Нам нужна консолидация или мобилизация этих мирных усилий, и мы готовы ускорить их», - отметил Сибига.

Он добавил, что это крайне важно, поскольку «только Трамп может остановить войну» РФ против Украины.

Министр добавил, что США подтвердили готовность ратифицировать в Конгрессе гарантии безопасности для Украины. По мнению Сибиги, это должен быть механизм, подобный ст. 5 НАТО.

«Лично я не верю в какую-либо инфраструктуру или архитектуру безопасности без американцев... Мы должны иметь их рядом – и они уже участвуют в этом процессе. Это огромное достижение», – высказался министр.

