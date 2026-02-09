Франция передаст Украине еще один радар к SAMP/T 9.02.2026, 5:46

Еще один радар Париж отремонтирует.

Франция предоставит Украине дополнительный радар к зенитно-ракетному комплексу SAMP/T на замену, пока один из них ремонтируют.

Об этом заявила министр Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен на брифинге в Киеве, сообщает «Укринформ».

«Мы работаем над этим вопросом, в частности над ремонтом радара для SAMP/T, и мы планируем предоставить радар на замену, пока тот в ремонте», – сказала она.

Министр добавила, что, учитывая то, что наличие радаров для SAMP/T зависит от возможностей производителя, Франция сосредотачивается на ремонте имеющегося радара для SAMP/T и в целом на имеющихся комплексах, которые уже используются, для того, чтобы осуществить все необходимое обслуживание и ремонты.

Вотрен также заверила, что Франция контактирует и сотрудничает с промышленниками, в частности с компанией MBDA, которая является производителем комплекса SAMP/T, по ракетам для ЗРК.

«Например, в период с 2024 по 2025 год компания смогла вдвое увеличить производство ракет, но мы считаем, что нужно делать еще больше, и поэтому мы работаем в этом направлении», – рассказала Вотрен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности развертывания новых систем ПВО SAMP/T на территории Украины уже с 2026 года.

