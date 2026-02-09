В Венесуэле освободили несколько десятков политических заключенных

1
  • 9.02.2026, 8:14
  • 1,372
С января число вышедших на свободу узников совести составило более 380 человек.

8 февраля в Венесуэле освободили по меньшей мере 30 политических заключенных, которые содержались при режиме захваченного США Николаса Мадуро.

Об этом сообщают сообщения венесуэльских оппозиционных деятелей в соцсети X и публикацию Reuters.

Информацию об освобождении обнародовала оппозиционная платформа Comando ConVzla, связанная с лидерами оппозиции Марией Кориной Мачадо и Эдмундо Гонсалесом. Данные также подтвердили правозащитные организации.

По имеющейся информации, на свободу вышли известные представители оппозиционного движения, в частности Хуан Пабло Гуанипа, арестованный в мае 2025 года, Фредди Суперлано который содержался под стражей после президентских выборов 2024 года, а также адвокат оппозиции Перкинс Роча. Среди освобожденных также Рафаэль Тударес, родственник оппозиционного политика Эдмундо Гонсалеса.

Правозащитная организация Foro Penal сообщила, что по состоянию на 8 февраля в Венесуэле было освобождено около 35 человек, а с начала января — более 380 политических заключенных.

