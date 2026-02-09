Важнейшая дата для Трампа

Важнейшая дата для Трампа9
- Вадим Денисенко
- 9.02.2026, 10:06
Почему президент США хочет завершить войну до июля.
Почему Украине критически важно продолжить малорезультативные переговоры в Абу-Даби.
Пока переговоры идут обо всем, кроме территорий. И выйти из них – будет означать выстрелить себе в ногу.
1. Логику переговоров мы можем свести к формуле 19+1. Есть 20 пунктов так называемого мирного плана, и их разделили на 19 (все) и один (территории). Точно такая же логика была в переговорах Украина – США, между прочим. И сейчас идут переговоры об этих условных 19 пунктах.
2. Путин, как мы все понимаем, не хочет результативных переговоров, но его так или иначе втянули в эту игру. И он вынужден будет на первых этапах демонстрировать конструктив. Первый результат этого конструктива – освобождение пленных. Без этих переговоров освобождение могло бы и не состояться.
3. Я повторю то, что говорил много раз: логика Путина – тянуть время и не поссориться с Трампом. Именно поэтому первый этап этих переговоров (первые пару месяцев) будет в целом конструктивным. Дальше все будет зависеть прежде всего от внешнего давления на РФ. Что такое внешнее давление?
Это:
реальные ограничения танкерного флота;
низкая цена на нефть, и в связи с этим очень важно следить за тем, как и что США будут делать в Иране (последние звонки Трамп – Си и Си – Путин, похоже, были именно об этом);
переговоры США – Китай. Хотя на последние я возлагаю все меньше надежд по одной простой причине: мы потеряли год, который можно было бы потратить на налаживание отношений с Китаем. И теперь все надежды, что украинский вопрос поднимут за нас и без нас.
4. Что касается временных рамок, то тут я полностью соглашаюсь с Юлией Забелиной: для Трампа крайне важно закончить все это в июле, хотя критической точкой является 1 октября – месяц до выборов. При этом у нас многие ставят на изменение расписаний в Конгрессе и многие считают, что после того, как демократы (теоретически) выиграют большинство в Конгрессе, что-то кардинально изменится в нашем вопросе. На мой взгляд, пока это выглядит как минимум странно. Многое может измениться для ЕС – и то не факт, – но для нас это вряд ли будет кардинальным изменением.
5. К сожалению, у нас нет других вариантов, кроме как идти в эти переговоры. И главная задача сейчас, как бы это странно ни звучало, – делать все от себя зависящее, чтобы россияне вынуждены были идти на диалог. Пока это главная стратегия, альтернативы которой просто нет.
Вадим Денисенко