закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 10:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Важнейшая дата для Трампа

9
  • Вадим Денисенко
  • 9.02.2026, 10:06
  • 9,666
Важнейшая дата для Трампа
Вадим Денисенко

Почему президент США хочет завершить войну до июля.

Почему Украине критически важно продолжить малорезультативные переговоры в Абу-Даби.

Пока переговоры идут обо всем, кроме территорий. И выйти из них – будет означать выстрелить себе в ногу.

1. Логику переговоров мы можем свести к формуле 19+1. Есть 20 пунктов так называемого мирного плана, и их разделили на 19 (все) и один (территории). Точно такая же логика была в переговорах Украина – США, между прочим. И сейчас идут переговоры об этих условных 19 пунктах.

2. Путин, как мы все понимаем, не хочет результативных переговоров, но его так или иначе втянули в эту игру. И он вынужден будет на первых этапах демонстрировать конструктив. Первый результат этого конструктива – освобождение пленных. Без этих переговоров освобождение могло бы и не состояться.

3. Я повторю то, что говорил много раз: логика Путина – тянуть время и не поссориться с Трампом. Именно поэтому первый этап этих переговоров (первые пару месяцев) будет в целом конструктивным. Дальше все будет зависеть прежде всего от внешнего давления на РФ. Что такое внешнее давление?

Это:

реальные ограничения танкерного флота;

низкая цена на нефть, и в связи с этим очень важно следить за тем, как и что США будут делать в Иране (последние звонки Трамп – Си и Си – Путин, похоже, были именно об этом);

переговоры США – Китай. Хотя на последние я возлагаю все меньше надежд по одной простой причине: мы потеряли год, который можно было бы потратить на налаживание отношений с Китаем. И теперь все надежды, что украинский вопрос поднимут за нас и без нас.

4. Что касается временных рамок, то тут я полностью соглашаюсь с Юлией Забелиной: для Трампа крайне важно закончить все это в июле, хотя критической точкой является 1 октября – месяц до выборов. При этом у нас многие ставят на изменение расписаний в Конгрессе и многие считают, что после того, как демократы (теоретически) выиграют большинство в Конгрессе, что-то кардинально изменится в нашем вопросе. На мой взгляд, пока это выглядит как минимум странно. Многое может измениться для ЕС – и то не факт, – но для нас это вряд ли будет кардинальным изменением.

5. К сожалению, у нас нет других вариантов, кроме как идти в эти переговоры. И главная задача сейчас, как бы это странно ни звучало, – делать все от себя зависящее, чтобы россияне вынуждены были идти на диалог. Пока это главная стратегия, альтернативы которой просто нет.

Вадим Денисенко, «Фейсбук» .

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина