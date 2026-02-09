РФ ударила дронами по Одессе 9.02.2026, 9:02

В центре города повреждена многоэтажка.

В ночь на 9 февраля оккупационная армия нанесла по Одессе массированный удар дронами, произошло попадание в многоэтажный жилой комплекс, известно о погибшем.

Как передает корреспондент unian.net, воздушная тревога была объявлена примерно в полночь из-за большого количества дронов, которые надвигались на Одесскую область со стороны Черного моря. Вскоре в областном центре начались мощные взрывы и стрельба. Мониторинговые каналы сообщили, что «Шахеды» фиксируются в разных районах города, было слышно, как летают БПЛА над жилыми домами.

Впоследствии начальник Одесской городской администрации Сергей Лысак заявил, что из-за очередной вражеской атаки повреждения получили жилые дома и коммуникации.

«В частности, возник пожар на крыше многоэтажки, поврежден газопровод, а также зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого здания», — сообщил чиновник.

