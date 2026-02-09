«Образование превратилось в анекдот» 16 9.02.2026, 9:07

Сергей Чалый

В Беларуси появился дефицит преподавателей.

Аналитик Сергей Чалый рассказал о том, что стоит за идеей властей создать «образовательный центр по подготовке кадров перспективных направлений».

Совещание на эту тему Александр Лукашенко провел 26 января, пишет «Салiдарнасць».

На нем кроме прочего затрагивался вопрос использования Центра биологии при БГУ, который сейчас строится и где создается современная научно-исследовательская база по биотехнологиям, биохимии, иным направлениям. Финансирование — причем приличное — идет из бюджета, отметила пресс-служба правителя. Напомним, что на биофаке БГУ учится Николай Лукашенко.

Идею властей в выпуске на канале БРЦ под названием «Шарашка для Коли Лукашенко» прокомментировал Сергей Чалый.

Он обратил внимание на слова министра образования Андрей Иванца о том, что в настоящее время на базе ряда вузов уже реализуются экспериментальные программы подготовки. Но, как отметил министр, освоить их смогут не все студенты:

— Это не значит, что мы их плохо готовим. Мы их готовим абсолютно для всех отраслей нашей экономики. Но нам нужен своего рода спецназ.

Чалый так объяснил логику властей:

— Скорее всего, речь идет о том, что уже и преподавателей не хватает. 20 человек или несколько десятков мы еще можем обучить как надо. А больше — уже нет. Поэтому давайте сделаем что-то отдельное.

Анекдотом является то, что сначала они уничтожили отдельное элитное образование: потому что оно было «не свое», оно было для «кого-то» — «а почему наши дети так не учатся»? Уничтожили все, что отличалось от обычных программ. Но потом выяснилось, что «правильные» знания мало кому интересны.

Чалый также обратил внимание на заявление ректора БГУИР, председателя Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования Вадима Богуша. Он сказал, что проект создания в Беларуси нового образовательного центра сравним по сложности со строительством первой атомной электростанции.

— Лучшей метафоры здесь придумать было невозможно, — считает Чалый. — Сразу понятно, что будет дорого и бесполезно.

Мы же понимаем в чем проблема: существует два разрыва. Первый — они говорят, что «мы не имеем права их терять». Что это значит? Что из них (одаренных учащихся — прим.) особо никто и не поступает в белорусские вузы, которые учат всей этой идеологической хрени.

Окей, допустим, вы придумали какое-то (хорошее — прим.) образование для них. И вот они закончат учиться. И что они делать будут?! Отправляться куда-то по распределению? В лучшем случае им предложат работать в инновационном центре «Интеграла» или на «Планаре».

