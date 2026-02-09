Израиль предупредил США9
- 9.02.2026, 9:11
- 16,670
ЦАХАЛ готов сам ударить по Ирану.
Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по объектам ракетной программы Ирана, поскольку она представляет для Иерусалима «экзистенциальную угрозу», сообщили The Jerusalem Post источники в израильских силовых структурах. «Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию в отношении баллистических ракет», — сказал один из собеседников издания.
Также в ходе недавних встреч с американскими коллегами израильские военные представили несколько планов по уничтожению объектов по производству ракет в Иране. Один из израильских военных охарактеризовал текущий момент как «историческую возможность» нанести значительный удар по ракетной инфраструктуре Ирана и нейтрализовать активные угрозы Израилю и соседним государствам. При этом представители Израиля выразили озабоченность, что США в случае атаки могут нанести лишь ограниченные удары по Ирану, которые не устранят основную угрозу. «Есть опасения, что Вашингтон может выбрать несколько целей, объявить об успехе и оставить Израиль разбираться с последствиями», — пояснил один из израильских военных.
Ожидается, что 11 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с американским президентом Дональдом Трампом в США, чтобы обсудить прошедшие переговоры Вашингтона с Ираном по ядерной сделке.