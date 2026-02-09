На президентских выборах в Португалии социалист победил крайне правого 2 9.02.2026, 9:20

Проигравший кандидат признал поражение.

Кандидат от левоцентристской Социалистической партии (PS) Антониу Жозе Сегуру обошел соперника от крайне правой партии Chega («Хватит») Андре Вентура и одержал победу во втором туре президентских выборов. 63-летний Сегуру получил 66,8% голосов, а его 43-летний оппонент — почти 33,2%. Об этом в ночь на понедельник, 9 февраля, сообщает «Немецкая волна».

Вентура признал поражение и пожелал Сегуру «отличного срока». При этом кандидат в президенты отметил, что его партия продолжит добиваться «фундаментальных изменений» в Португалии. Он также выразил уверенность, что вскоре представители Chega «будут управлять этой страной».

С победой на выборах Сегуру поздравил премьер-министр Луиш Монтенегру, который возглавляет правоцентристскую Социально-демократическую партию (PSD). Как указывает агентство dpa, глава правительства отметил, что надеется на хорошее сотрудничество с будущим президентом.

Передача власти от Марселу Ребелу де Соузы (тоже PSD), который занимал должность президента Португалии с 2016 года два срока подряд, запланирована на 9 марта. Представитель PS станет главой государства впервые с 2006 года — тогда закончился второй подряд президентский срок социалиста Жоржи Фернанду Бранку де Сампайю.

