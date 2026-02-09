Муж белоруски увез детей в оккупированный Россией Луганск и сменил им гражданство 21 9.02.2026, 9:32

Мать в отчаянии.

У белоруски Ольги Шабаевой дрожат руки, когда она показывает телефон с российской сим-картой: туда то и дело приходят оповещения с просьбой пройти в укрытие из-за ракетных атак. Сейчас двое детей женщины находятся в оккупированном Россией Луганске (Украина) — небезопасном городе, где часто нет отопления и света. Своей историей женщина поделилась с изданием Tochka.by.

Восемь месяцев назад бывший муж-украинец тайком увез сыновей в свой родной город и поменял им гражданство на российское. Формально говорить о похищении нельзя, ведь оба родителя — законные представители детей, а суда об определении места жительства мальчиков не было.

Ярославу девять лет, Диме — шесть. Им не разрешают даже общаться с мамой по телефону.

Несколько месяцев Ольга стучится во все инстанции двух стран и пытается вернуть детей домой. Но получает только отписки.

Тяжелая семейная жизнь и трудный развод

Бывший муж Ольги Алексей переехал в Беларусь из оккупированного российскими войсками Луганска в 2014 году, сразу после начала боевых действий. Так и познакомились.

«Вроде все было хорошо, влюбилась. Потом у нас появился ребенок. Поженились не сразу, а когда малыш чуть подрос», — рассказывает Ольга.

Историю семейной жизни она вспоминает неохотно, опуская многие подробности. Говорит, сейчас понимает, что тогда совершила много ошибок. Последней каплей стало то, что мужчина начал поднимать руку на жену.

«Развод проходил тяжело, с вызовами милиции, а весь процесс длился 11 месяцев», — показывает бумаги Ольга.

Сейчас женщина понимает, что тогда совершила главную ошибку: нужно было изначально через суд определить место жительства детей. Но она и не представляла, во что это может вылиться.

Сыновья просто остались жить с мамой — тогда в этом вопросе у пары не было разногласий.

«Я не запрещала детям общаться с отцом. Они виделись, бывали у него в выходные», — говорит белоруска.

Тайно вывез сыновей в Луганск

По словам Ольги, финансово в жизни детей бывший муж не участвовал.

«Он не работал, играл в компьютерные игры и делал ставки в казино. По сути, мы жили за мой счет. Даже после развода он переехал на съемную квартиру, которую оплачивала его мама», — рассказывает Ольга.

Прошлым летом экс-супруг начал настаивать, что хочет отвезти сыновей на море, в город Судак, который расположен в оккупированном российскими войсками Крыму (Украина). Он рассказывал, там у его родственников есть жилье и «детей ждут». Однако до моря он так и не доехал.

О том, что дети больше к Ольге не вернутся, мужчина сообщил ей в тот день, когда должен был привезти их обратно: мол, передай вещи — и на этом все.

Попытки решить по закону

На следующей день, 28 июня 2025 года, Ольга написала заявление в милицию. Затем она подала иск в суд об определении места жительства детей с ней, в Беларуси.

Оказалось, что бывший супруг находится в Луганске у своих родителей. Он принял российское гражданство. Оформил его и детям.

Позже выяснилось, что муж тоже подготовил иск об определении места жительства мальчиков — с ним.

В августе 2025 года Ольга через Министерство юстиции Беларуси подала заявление по международной линии — о незаконном удержании детей.

Речь идет о Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Согласно ей, ребенка, незаконно вывезенного или удерживаемого одним из родителей в другой стране-участнице, должны в кратчайшие сроки вернуть на родину.

Однако и это не помогло. Как пишет Tochka.by, «оказалось, законы в Луганске сейчас работают своеобразно».

«Российская сторона не ответила до сих пор. Две наши страны подписывали эту конвенцию. Такие дела должны решаться в приоритетном порядке, а все остальные суды — приостановить либо завершить аналогичные процессы. Наш суд дело приостановил. А суд Луганска — нет. Им все равно», — рассказывает Ольга.

Все белорусские ведомства и органы разводят руками и говорят, что сделали все возможное, а сейчас очередь за луганской стороной.

«Получается, можно просто так увезти двух маленьких граждан Беларуси, сменить им гражданство, и никто не может помочь в этой ситуации?» — задается вопросом женщина.

Суды, которых быть не должно

В оккупированном Луганске прошли уже три судебных заседания по иску бывшего мужа. О них Ольга могла и не узнать, если бы не нанятые местные адвокаты. Ее представители случайно услышали, что в городе будет рассматриваться дело по детям-белорусам.

«Я консультировалась с четырьмя адвокатами в Луганске. Мне все сказали: ищите защиту где угодно, но только не здесь. Уверяют, что все коррумпировано, кто мог — тот уехал, кого-то убили… Работать некому, специалисты слабые», — говорит Ольга.

В ходатайстве о приостановке дела в Луганске женщине было отказано: формально суд не получил нужные документы из Беларуси о том, что там тоже было подобное производство, а также о деле по международной конвенции.

«Я не знаю, как так происходит: наша сторона отправляет нужные запросы, нужные бумаги, но ничего не получает в ответ. Я предлагала сама привезти документы, которые нужны суду в Луганске, но там даже слушать не хотят», — уверяет Ольга.

На последнем заседании решено не ждать ответов, была назначена новая дата рассмотрения дела — 27 февраля.

«Адвокат в Луганске мне говорит, что ничего не выйдет: мол, гражданские дела не в приоритете, судей мало… Последнее похожее дело у нее длилось полтора года. Я уже не знаю, в какие двери стучать», — плачет женщина.

«Хочет только денег»

Все это время мать практически не может общаться со своими детьми — отец полностью контролирует их телефоны.

Во время первой поездки в Луганск в октябре Ольге мельком удалось увидеть сыновей. Она попыталась забрать одного мальчика из детсада. Маме без проблем отдали ребенка, но сразу же позвонили отцу.

«Он примчался, вырывал у меня сына, завязалась потасовка. Охранник садика просто смотрел. А что я могу сделать против двухметрового мужика?» — не может сдержать слез Ольга.

В Луганске она тоже обращалась везде, куда только можно: в Следственный комитет, прокуратуру, к уполномоченному по правам ребенка, ссылалась на международную конвенцию.

Ответы отовсюду как под копирку: в действиях гражданина Шабаева не усматривается признаков правонарушений.

В конце января Ольга опять ездила в Луганск: два дня в пути в одну сторону, десятки КПП и допросов, километры небезопасной дороги.

С детьми удалось повидаться, хотя и не без проблем.

«Встреча была в кафе. Сыновья были забитые и все время оглядывались на отца. Старшему сложнее, он уже больше понимает. А младший еще где-то может проболтаться: „Ой, мне же нельзя такое говорить“. Это очень больно», — плачет Ольга.

Она не раз предпринимала попытки поговорить с мужем, даже предлагала ему деньги за детей. В ответ услышала, что он и так получит от нее все что хочет.

«В его иске только треть заявления — про сыновей. Все остальное — про деньги, которые он с меня требует. Хочет две тысячи долларов алиментов в месяц, его мать заставляет купить ему квартиру и чтобы я „вела себе благоразумно, тогда все будет хорошо“. Им нужны только деньги», — утверждает белоруска.

Сейчас Ольга продолжает обращаться в различные органы: в милицию, суды, Минюстиции, консульства, к Александру Лукашенко, так называемым депутатам… Но никто не может помочь.

Что же делать?

Российские адвокаты, с которыми консультируется Ольга, уверены, что дело в Луганске заведомо проигрышное. Женщине остается надеяться только на помощь белорусской стороны, которая может вернуть своих граждан на родину.

С бывшим мужем собеседницы Алексеем Tochka.by пообщаться не удалось: Ольга не согласилась дать журналистам его номер, аргументировав тем, что после он может снова ограничить ее общение с детьми.

