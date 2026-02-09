The Guardian: В Белом доме произошел необычный контакт с окружением Трампа 12 9.02.2026, 9:42

Информация о перехваченном звонке была передана директору национальной разведки США.

Агентство национальной безопасности США в 2025 году перехватило телефонный разговор между представителями иностранной разведки, в котором фигурировало лицо, близкое к президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на адвоката информатора, знакомого с разведданными.

По словам адвоката Эндрю Бакая, информация об этом перехваченном звонке была передана директору национальной разведки США Тулси Габбард. Он утверждает, что вместо стандартной процедуры распространения разведданных внутри разведывательного сообщества Габбард передала бумажную копию материалов непосредственно руководительнице аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

На следующий день, по утверждению Бакая, Габбард приказала Агентству национальной безопасности не распространять эти разведданные и поручила передавать все материалы непосредственно в ее офис.

Сначала Бакай заявлял, что разговор состоялся между представителем иностранной разведки и лицом из окружения Трампа. После публикации он уточнил, что АНБ перехватило звонок между двумя представителями иностранных спецслужб, в котором упоминался человек, близкий к Белому дому Трампа. При этом, по словам источников, это лицо не является должностным лицом администрации США и не имеет статуса специального государственного служащего.

Бакай также подчеркнул, что АНБ не осуществляет перехват без имеющихся оснований, а сам он регулярно консультирует представителей разведывательного сообщества по юридическим вопросам. Ранее он работал в офисе генерального инспектора ЦРУ.

В офисе директора национальной разведки в комментарии The Guardian заявили, что изложенная информация не соответствует действительности. Там отметили, что все действия Габбард осуществлялись в пределах ее законных полномочий, а публикацию назвали политически мотивированной попыткой манипуляции секретными данными.

