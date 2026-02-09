Чем люди похожи на летучих мышей, дельфинов и некоторых птиц 3 9.02.2026, 9:49

Возможно, каждый из нас — немного Бэтмен.

Группа ученых из Университета Восточной Англии выяснила, что люди могут развить навыки эхолокации и научиться определять расстояние до объектов почти так же, как летучие мыши и дельфины, пишет «Нож».

Эхолокация — это умение «видеть» мир, прислушиваясь к звукам. Если еще точнее, то речь про определение местоположения объекта по эху — времени, за которое отраженная звуковая волна возвращается обратно. Данной «суперспособностью» обладают не только дельфины и летучие мыши, но и некоторые виды птиц и ластоногих.

Команда провела эксперимент с участием 11 добровольцев, не имеющих серьезных проблем со зрением. Сперва всем им завязали глаза и подготовили их к следующим этапам исследования.

Далее участников попросили щелкать языком, а затем прислушиваться к эху, отраженному от различных предметов. Все вещи были изготовлены из алюминия или пенопласта: первый материал хорошо отражает звук, второй — хуже.

Позднее испытуемые определяли расстояние до отдельных объектов. Задания постепенно усложнялись: сначала все называли примерное местоположение предмета, потом все более и более точное.

Как итог, ученые заметили, что даже после короткой тренировки все участники научились с относительно высокой точностью «находить» объекты посредством эхолокации. При этом большинство испытуемых, как правило, немного недооценивали расстояние до предметов. Также точность оценок во многом зависела от материала.

По мнению ученых, их наработки будут полезны при разработке программ обучения людей с нарушениями зрения.

