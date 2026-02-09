Кому выгодно убить генерала 9 Сергей Асланян

9.02.2026, 9:56

Два возможных варианта.

Попытка ликвидации генерала Алексеева в Москве 06.02.2026.

1. Плох тот генерал, который проспал засаду на себя.

2. Генералу полагается умирать на поле боя, но можно и в подъезде на коврике у двери.

3. Нападавший не умеет стрелять, что выдает в нем непрофессионала. Пистолетная дистанция позволяла ликвидировать генерала. Но стрелок не обнаружил навыка убивать людей, т.е. не имел боевого опыта. Так плохо стреляют полицейские, гражданские и штабные.

4. Прицельным получается первый выстрел. Если стрелок попал генералу в руку, значит, он не целился в голову, целился в грудь, как на тренировке в тире. Второй выстрел эффективным получился внезапно – в ногу, но хотя бы не мимо. Но два попадания не ликвидировали цель. Эффективным получился третий выстрел, что является не столько удачей, сколько стечением обстоятельств.

5. Кому выгодно убить генерала? Судя по неумелому исполнению (и переговорам в Абу-Даби), это были не украинцы. Два возможных варианта: ЧВК «Вагнер» отомстила своему куратору из ГРУ, карьерист из Министерства Обороны открыл вакансию.

Сергей Асланян, «Фейсбук»

