Доллар начинает скачок 12 9.02.2026, 10:07

Чего ждать белорусам?

На прошлой неделе обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке развернулся к росту. Что будет с курсами валют в начале февраля, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Доллар начал расти

В течение прошлой недели курс доллара США был несколько волатилен, но по итогам торгов на БВФБ «зелёный» остановился на отметке USD/BYN 2,8683. Итого за прошлую неделю курс доллара вырос на +1,24%,отставание с начала года сократилось до -1,19%. Примечательно, что недельный объём торгов долларом США дошёл до максимального значения текущего года в 88,264 млн долларов США. Правда, это пока только начало года и высока вероятность, что эти значения в дальнейшем могут быть увеличены.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за тот же период снизился на -0,56% до RUB/BYN 3,7319 за 100 российских рублей. С начала года рост курса российского рубля снизился до +0,70%.

Такие «качели» в течение прошлой недели можно объяснить аналогичной волатильностью курсов валют на российском финансовом рынке. Там сейчас наблюдаются некоторые изменения, которые могут сформировать тренд на ослабление российского рубля и, следовательно, рост курса доллара США и евро.

При сохраняющейся жёсткой политике Банка России на рынке начинает формироваться дефицит предложения «недружественных» валют. Дело в том, что ЦБ настаивает на твёрдом выполнении бюджетного правила, в рамках которого сохраняются объёмы продаж валюты на внутреннем валютном рынке. В это же время снижаются предложения валюты со стороны экспортёров в рамках обязательной продажи на фоне снижения цены на нефть.

Причины роста доллара

Последние две недели цена эталонной марки Brent двигалась в диапазоне от примерно $65 до $72 за баррель, пытаясь найти равновесное значение. Напомним, что в силу санкционных мероприятий, российская нефть марки Urals торгуется со значительным дисконтом, в силу чего дефицит государственного бюджета России в январе этого года, на фоне падения нефтегазовых доходов, уже составил 1,4 трлн рублей. Для покрытия этого дефицита направляются средства ФНБ России, но это постепенно формирует повышенный спрос на валюту на финансовом рынке.

По мере того, как с началом года будут оживать внешнеторговые контакты, спрос на валюту может расти со стороны импортёров. Это также будет оказывать давление на рубль со всеми вытекающими.

На мировом финансов рынке на прошлой неделе постепенно восстанавливаются цены на золото и серебро после обвала в конце января. Цена унции золота поднялась к окончанию недели до $4979,80 за унцию на фьючерсе и $4961,15 на спотовом рынке. Серебро вернулось к котировкам вблизи $80,0 за унцию. высока вероятность, что текущая неделя может окончательно сформировать тренд либо на дальнейший рост благородных металлов, либо на просадку их цены.

Прогноз на неделю

На этой неделе публикуются два важных блока новостей по Штатам – это NFP в среду, 11 февраля, и данные по инфляции в пятницу, 13 февраля. Эти отчёты в совокупности дадут направление курсу доллара на мировом рынке, который на прошлой неделе также колебался в относительно широком диапазоне. Предварительные прогнозы по отчётам негативные для доллара США.

С учётом сказанного на белорусском валютном рынке на текущей неделе высока вероятность скачкообразного движения курса доллара без определённой направленности. Пока преждевременно говорить о каком-либо сложившемся тренде, всё зависит от множества внешних обстоятельств. Тем не менее, наиболее вероятно, что доллар всё-таки продолжит расти в цене, преодолевая USD/BYN 2,910.

банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

