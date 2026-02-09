17 мая 2026, воскресенье, 11:16
«Белавиа» перешла на «коррупционную» систему бронирования билетов

  9.02.2026, 10:15
В России — громкий скандал.

Оператор системы бронирования авиабилетов Leonardo, на продукт которого в 2023 году вместо американской Sabre переориентировалась «Белавиа», попал в центр коррупционного скандала в России, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Российская Генпрокуратора подала иск по изъятию в доход государства системы авиабронирования Leonardo и аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra.

По ее заключению, обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте собственники этих систем «Сирена-Трэвел», ТКП и другие компании группы были приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем. «Белавиа» вела переговоры в 2023 году с этими структурами.

Для того, чтобы стать лидером в бронировании авиабилетов, нынешние собственники «Сирена-Трэвел» и Leonardo, по версии Генпрокуратуры, еще в 2003-м преднамеренно обанкротили государственное предприятие «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации».

В числе подозреваемых фигурируют покойный экс-генеральный директор «Внуковских авиалиний», действующий депутат Госдумы от ЛДПР и один из бизнесменов.

Системой Leonardo, кстати, вместе с «Сирена-Трэвел» на паритетных началах управляет одна из дочек госкорпорации «Ростех».

