«Белавиа» перешла на «коррупционную» систему бронирования билетов 2 9.02.2026, 10:15

12,174

В России — громкий скандал.

Оператор системы бронирования авиабилетов Leonardo, на продукт которого в 2023 году вместо американской Sabre переориентировалась «Белавиа», попал в центр коррупционного скандала в России, заметил сайт «Белорусы и рынок».

Российская Генпрокуратора подала иск по изъятию в доход государства системы авиабронирования Leonardo и аэропортовой системы регистрации пассажиров и багажа Astra.

По ее заключению, обеспечивающие предоставление критически значимых информационных услуг на воздушном транспорте собственники этих систем «Сирена-Трэвел», ТКП и другие компании группы были приобретены коррупционным путем, а также находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем. «Белавиа» вела переговоры в 2023 году с этими структурами.

Для того, чтобы стать лидером в бронировании авиабилетов, нынешние собственники «Сирена-Трэвел» и Leonardo, по версии Генпрокуратуры, еще в 2003-м преднамеренно обанкротили государственное предприятие «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации».

В числе подозреваемых фигурируют покойный экс-генеральный директор «Внуковских авиалиний», действующий депутат Госдумы от ЛДПР и один из бизнесменов.

Системой Leonardo, кстати, вместе с «Сирена-Трэвел» на паритетных началах управляет одна из дочек госкорпорации «Ростех».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com