Российские губернаторы запаниковали 3 9.02.2026, 10:24

Главы регионов резко увеличили расходы на личную охрану после начала войны.

Главы российских регионов с начала полномасштабной войны в Украине стали больше тратить на обеспечение своей безопасности. Если в предвоенном 2021 году расходы региональных бюджетов на это составили в общей сложности 59,7 млн руб., то в 2022-м — уже 91,6 млн. В 2023-м сумма выросла до 119,7 млн, в 2024-м снизилась до 104,5 млн, а в 2025-м снова увеличилась до 112,4 млн. Это следует из проведенного «Тендерпланом» анализа госзакупок, результаты которого публикуют «Ведомости».

Так, на охрану главы Брянской области в 2025 году ушло 8,4 млн руб. Исполнителем контракта стало региональное управление вневедомственной охраны войск Росгвардии. Исходя из документов с сайта госзакупок, каждый месяц один сотрудник должен был охранять губернатора круглосуточно, а второй — в рабочие дни по графику. В пакет услуг входило обеспечение безопасности от «преступных, противоправных посягательств» в местах пребывания главы региона и на маршрутах его передвижения, а также обеспечение особого режима на объектах, в которых он находился. Для защиты главы Ставропольского края в 2026 году регион заплатит Росгвардии 5,7 млн руб., а Калмыкия выделит на это же 10,1 млн руб.

Если чиновнику по статусу положена государственная охрана, то этим занимается Росгвардия, говорит президент национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарев. Поскольку это государственная структура, у ее сотрудников есть право на ношение оружия. Также они обладают более широкими полномочиями в отличие от частных структур. Помимо этого, губернаторы по своему усмотрению могут выбрать телохранителей из частных охранных предприятий, деятельность которых лицензирована, или просто «самозанятых старожилов», отметил Фонарев. При этом, по его словам, с начала войны выбор охранников сокращается, так как многие ушли на фронт.

Оснований для того, чтобы губернаторы пользовались услугами охраны, с началом войны стало больше, говорит политолог Ростислав Туровский. «Некоторые губернаторы могут отказываться от охраны, чтобы показать, что они ближе к народу. Но риски есть, а потому к найму охраны регионы обращаются все чаще», — пояснил он. Политолог Александр Немцев добавил, что наиболее востребованы услуги охраны губернаторов в приграничных регионах.

