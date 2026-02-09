закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 11:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Политолог: Кремль хочет использовать Лукашенко против Европы

14
  • 9.02.2026, 10:34
  • 9,238
Политолог: Кремль хочет использовать Лукашенко против Европы
Фото: Bloomberg

Есть риск эскалации.

Почему Владимир Зеленский уже третий раз за последние две недели упоминает Беларусь в своих выступлениях, может ли Беларусь стать российским инструментом эскалации против Евросоюза и каковы истинные цели у администрации Трампа в диалоге с Минском? Об этом в студии «Белсата» порассуждал научный работник Финского института международных отношений Григорий Нижников.

Григорий Нижников считает, что частые обращения Владимира Зеленского свидетельствуют о конце периода игнорирования белорусской угрозы и попыток «примирить» Лукашенко. Ведь до последнего времени, считает гость программы, у Киева не было политики в отношении Беларуси.

«Сейчас просто Зеленский полностью понимает, что с белорусской стороны есть большая угроза, с ней надо работать. Что вот тот подход, который был раньше, якобы просто будем делать вид, что все нормально и что Лукашенко может контролировать ситуацию – он не работает», – говорит Нижников.

Киев, по мнению Нижникова, видит две опасные тенденции: с одной стороны, непредсказуемость политики США и риск, что действия Трампа закладывают мину под Украину, Европу и региональную безопасность в регионе. А с другой – зависимость Минска от Москвы, несмотря на все переговоры с Трампом, остается большой. И если Кремль решает использовать Беларусь в эскалации войны, он ее использует. Поэтому угроза со стороны Минска, когда Москва показывает, что готова к еще большему развязыванию этой войны, вызывает в Киеве серьезную тревогу.

По мнению Григория Нижникова, сейчас обсуждается только очень гипотетическая ситуация по мирному договору. Ведь никакого прогресса в этом нет. Владимир Путин хочет капитуляции Украины и ведет переговорный процесс таким образом, чтобы затягивать время. Владимир Зеленский имеет главной целью то, чтобы американцы не вышли из этого процесса. Поэтому много пунктов, которые прописаны в почти что согласованном плане, не имеют никакого смысла.

«Украина на них соглашается, зная, что не надо разозлить Трампа, и они просто держатся на самом главном – на территориальном вопросе. То есть они делают все, чтобы американцы не обвинили Украину в том, что она сорвала прекрасный мирный план Трампа», – отмечает Григорий Нижников.

В этой ситуации Беларусь может стать инструментом российской эскалации против Европы. Ведь в Кремле видят, что все же удары Украины по российским энергетическим объектам работают, и деньги в определенное время могут закончиться. Поэтому не исключено, что в такой ситуации Россия может пойти на эскалацию.

«А эскалировать они будут не в Украине, а в Европе. Ведь так удобнее, так будет результат более масштабный. И здесь Беларусь будет очень ко времени. Поэтому Беларусь и Лукашенко могут стать большой жертвой провала вот этого мирного плана Трампа», – считает гость нашей студии.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина