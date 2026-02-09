Политолог: Кремль хочет использовать Лукашенко против Европы 14 9.02.2026, 10:34

Есть риск эскалации.

Почему Владимир Зеленский уже третий раз за последние две недели упоминает Беларусь в своих выступлениях, может ли Беларусь стать российским инструментом эскалации против Евросоюза и каковы истинные цели у администрации Трампа в диалоге с Минском? Об этом в студии «Белсата» порассуждал научный работник Финского института международных отношений Григорий Нижников.

Григорий Нижников считает, что частые обращения Владимира Зеленского свидетельствуют о конце периода игнорирования белорусской угрозы и попыток «примирить» Лукашенко. Ведь до последнего времени, считает гость программы, у Киева не было политики в отношении Беларуси.

«Сейчас просто Зеленский полностью понимает, что с белорусской стороны есть большая угроза, с ней надо работать. Что вот тот подход, который был раньше, якобы просто будем делать вид, что все нормально и что Лукашенко может контролировать ситуацию – он не работает», – говорит Нижников.

Киев, по мнению Нижникова, видит две опасные тенденции: с одной стороны, непредсказуемость политики США и риск, что действия Трампа закладывают мину под Украину, Европу и региональную безопасность в регионе. А с другой – зависимость Минска от Москвы, несмотря на все переговоры с Трампом, остается большой. И если Кремль решает использовать Беларусь в эскалации войны, он ее использует. Поэтому угроза со стороны Минска, когда Москва показывает, что готова к еще большему развязыванию этой войны, вызывает в Киеве серьезную тревогу.

По мнению Григория Нижникова, сейчас обсуждается только очень гипотетическая ситуация по мирному договору. Ведь никакого прогресса в этом нет. Владимир Путин хочет капитуляции Украины и ведет переговорный процесс таким образом, чтобы затягивать время. Владимир Зеленский имеет главной целью то, чтобы американцы не вышли из этого процесса. Поэтому много пунктов, которые прописаны в почти что согласованном плане, не имеют никакого смысла.

«Украина на них соглашается, зная, что не надо разозлить Трампа, и они просто держатся на самом главном – на территориальном вопросе. То есть они делают все, чтобы американцы не обвинили Украину в том, что она сорвала прекрасный мирный план Трампа», – отмечает Григорий Нижников.

В этой ситуации Беларусь может стать инструментом российской эскалации против Европы. Ведь в Кремле видят, что все же удары Украины по российским энергетическим объектам работают, и деньги в определенное время могут закончиться. Поэтому не исключено, что в такой ситуации Россия может пойти на эскалацию.

«А эскалировать они будут не в Украине, а в Европе. Ведь так удобнее, так будет результат более масштабный. И здесь Беларусь будет очень ко времени. Поэтому Беларусь и Лукашенко могут стать большой жертвой провала вот этого мирного плана Трампа», – считает гость нашей студии.

