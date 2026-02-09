Польша заявила о нарушении воздушного пространства

Польша заявила о нарушении воздушного пространства11
- 9.02.2026, 10:49
- 2,864
Снова атака метеозондов.
В ночь на 9 февраля 2026 года военные радиолокационные системы зафиксировали очередное проникновение в воздушное пространство Польши объектов, похожих на метеозонды. Об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.
«Объекты оперативно идентифицировались и находились под постоянным контролем военных систем разведки. Ситуация была полностью управляемой и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения или граждан Республики Польша», – пишет Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.
Отмечается, что польские военные сотрудничают со службами, отвечающими за безопасность государства, и передают информацию, позволяющую достаточно быстро реагировать, в том числе задерживать людей, подозреваемых в причастности к этим инцидентам.
В сообщении не уточняется, откуда прилетели объекты, похожие на метеозонды, однако подобное уже происходило.
W nocy z 8 na 9 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów.— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 9, 2026
Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. Sytuacja była w pełni… pic.twitter.com/vs137tQKmM