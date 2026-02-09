17 мая 2026, воскресенье, 11:16
Польша заявила о нарушении воздушного пространства

11
  • 9.02.2026, 10:49
  • 2,864
иллюстративное фото

Снова атака метеозондов.

В ночь на 9 февраля 2026 года военные радиолокационные системы зафиксировали очередное проникновение в воздушное пространство Польши объектов, похожих на метеозонды. Об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

«Объекты оперативно идентифицировались и находились под постоянным контролем военных систем разведки. Ситуация была полностью управляемой и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения или граждан Республики Польша», – пишет Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что польские военные сотрудничают со службами, отвечающими за безопасность государства, и передают информацию, позволяющую достаточно быстро реагировать, в том числе задерживать людей, подозреваемых в причастности к этим инцидентам.

В сообщении не уточняется, откуда прилетели объекты, похожие на метеозонды, однако подобное уже происходило.

