Польша заявила о нарушении воздушного пространства 11 9.02.2026, 10:49

иллюстративное фото

Снова атака метеозондов.

В ночь на 9 февраля 2026 года военные радиолокационные системы зафиксировали очередное проникновение в воздушное пространство Польши объектов, похожих на метеозонды. Об этом сообщает Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

«Объекты оперативно идентифицировались и находились под постоянным контролем военных систем разведки. Ситуация была полностью управляемой и не представляла угрозы для безопасности воздушного движения или граждан Республики Польша», – пишет Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что польские военные сотрудничают со службами, отвечающими за безопасность государства, и передают информацию, позволяющую достаточно быстро реагировать, в том числе задерживать людей, подозреваемых в причастности к этим инцидентам.

В сообщении не уточняется, откуда прилетели объекты, похожие на метеозонды, однако подобное уже происходило.

W nocy z 8 na 9 lutego 2026 r. wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów.



Obiekty były na bieżąco identyfikowane i pozostawały pod nadzorem wojskowych systemów rozpoznania. Sytuacja była w pełni… pic.twitter.com/vs137tQKmM — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) February 9, 2026

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com