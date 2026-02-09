17 мая 2026, воскресенье, 11:16
В генерала ГРУ стрелял экс-сотрудник ФСБ?

  • 9.02.2026, 16:01
Новые подробности.

Один из фигурантов покушения на заместителя начальника ГРУ Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, работал в структуре ФСБ.

Как сообщил журналист-расследователь Христо Грозев, 67-летний Виктор Васин работал в структуре, которая занимается производством средств слежения. Речь идет о «НТЦ „Атлас“», которая является частью «Ростеха».

По другим данным, Васин по образованию инженер по эксплуатации спутниковых средств связи. В 2021 году он работал в Институте молекулярной биологии РАН, а в 2025 году активно искал новую работу, публикуя резюме и претендуя на должности в сфере безопасности или кадров.

Кроме того, росСМИ обнародовали информацию еще об одной фигурантке нападения, которая после содеянного якобы сбежала в Украину. Речь идет о Зинаиде Серебрицкой, которая ранее якобы носила фамилию Антонюк. РосСМИ откуда-то взяли, что женщина после 2014 года переехала в РФ из Донбасса, но мечтала жить с семьей в Израиле и собирала деньги на осуществление этой мечты, однако ее обокрал родной муж и сбежал. В результате Зинаида якобы осталась одна с детьми на съемной квартире, поэтому дочерей отправила к родственникам в Харьков.

А ну-ка, догони!
Африканский позор Путина
Россия может потерять треть своих территорий
Путин три дня молчал
