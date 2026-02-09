Минздрав Беларуси предупредил об опасных письмах в больницах и поликлиниках
- 9.02.2026, 11:09
Что внутри?
Министерство здравоохранения Беларуси предупредило об опасных письмах для больниц или поликлиник, которые рассылают мошенники. В ведомстве рассказали, что внутри посланий, которые могут получить медучреждения страны.
Аферисты представляются страховыми компаниями или больницами. Во вложении к письму они прикрепляют файл с вредоносным программным обеспечением (ПО), цель которого – нанести ущерб больницам и поликлиникам.
Вредоносное ПО предоставляет полный доступ к компьютеру и внутренним системам. В письмах содержатся легенды о «жалобе пациента» (послание от страховой) либо срочная просьба принять пациента (от больниц).
Правила безопасности от Минздрава
В министерстве рассказали, как обезопасить себя от мошенников:
не открывать неожиданные вложения,
проверять отправителей через официальные каналы,
при подозрении обратиться к специалистам по кибербезопасности.