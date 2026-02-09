Минздрав Беларуси предупредил об опасных письмах в больницах и поликлиниках 2 9.02.2026, 11:09

10,890

Что внутри?

Министерство здравоохранения Беларуси предупредило об опасных письмах для больниц или поликлиник, которые рассылают мошенники. В ведомстве рассказали, что внутри посланий, которые могут получить медучреждения страны.

Аферисты представляются страховыми компаниями или больницами. Во вложении к письму они прикрепляют файл с вредоносным программным обеспечением (ПО), цель которого – нанести ущерб больницам и поликлиникам.

Вредоносное ПО предоставляет полный доступ к компьютеру и внутренним системам. В письмах содержатся легенды о «жалобе пациента» (послание от страховой) либо срочная просьба принять пациента (от больниц).

Правила безопасности от Минздрава

В министерстве рассказали, как обезопасить себя от мошенников:

не открывать неожиданные вложения,

проверять отправителей через официальные каналы,

при подозрении обратиться к специалистам по кибербезопасности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com