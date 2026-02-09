ВСУ освободили важный населенный пункт в Харьковской области 1 9.02.2026, 11:16

Российские оккупанты отброшены, часть взята в плен.

Воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр 16 армейского корпуса.

Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу. После этого стрелковая специализированная рота «Шквал» провела зачистку населенного пункта.

«Часть оккупантов, сложивших оружие, взята в плен. В Чугуновке установлен Государственный Флаг Украины - населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.

