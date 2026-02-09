закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили важный населенный пункт в Харьковской области

1
  • 9.02.2026, 11:16
  • 5,086
ВСУ освободили важный населенный пункт в Харьковской области

Российские оккупанты отброшены, часть взята в плен.

Воспользовавшись сложными погодными условиями, противник предпринял попытку скрытого проникновения через боевые порядки Сил обороны в районе населенного пункта Чугуновка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на пресс-центр 16 армейского корпуса.

Несмотря на непогоду, операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов своевременно обнаружили вражескую группу. После этого стрелковая специализированная рота «Шквал» провела зачистку населенного пункта.

«Часть оккупантов, сложивших оружие, взята в плен. В Чугуновке установлен Государственный Флаг Украины - населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина