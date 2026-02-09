Минский студент откопал в снегу восемь тысяч евро 10 9.02.2026, 11:40

Молодой человек стал жертвой телефонных мошенников и их курьером.

20-летний студент из Минска стал жертвой телефонных мошенников, а затем — их курьером. В итоге он потерял собственные деньги, но сумел спасти сбережения других пострадавших и вовремя обратился в милицию.

Молодого человека обманули по популярной схеме «Энергосбыта». Он продиктовал код из СМС, после чего мошенники убедили его, что на парня якобы открыт преступный банковский счет. Чтобы «избежать проблем», студент согласился задекларировать свои накопления и передал 7 тысяч долларов девушке, которую считал курьером Национального банка.

Этой девушке было 18 лет, и она сама стала жертвой мошенников. По той же схеме ее убедили забрать 5 тысяч долларов у 87-летнего минского пенсионера. Все деньги она отвезла на такси следующему «курьеру», думая, что таким образом зарабатывает положительную характеристику от КГБ.

Тем временем студенту позвонили снова и дали новые задания. Он поехал в указанное место, где из тайника в снегу забрал 8 тысяч евро, а затем на вокзале получил еще 8 тысяч долларов. Эти деньги принадлежали 70-летней минчанке и 21-летней жительнице Гродно, которые тоже поверили в «декларирование средств».

По инструкции кураторов студент должен был передать наличные дальше, но в этот момент заподозрил обман и обратился в милицию. Там подтвердили, что он стал частью мошеннической схемы.

Все деньги были изъяты и будут возвращены потерпевшим. Благодаря тому, что молодой человек сам пришел в милицию, ему удалось избежать уголовной ответственности.

